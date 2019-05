Argentina en su peor crisis y el dólar no da respiro

La sociedad argentina tiene una larga tradición de ahorro en dólares, el billete verde que le permitió a la clase media y alta superar las cíclicas crisis y devaluación de la moneda local.

Esto ocurre tanto en las urbes como en las localidades rurales, ya que los productores siembran y crían animales mirando el valor de su producción en el mercado exterior. Los granos y las vacas cotizan en dólares.

Pero el verde, hoy tan identificado con los pañuelos por el aborto legal, seguro y gratuito, es también el color para representar el máximo estado de bronca, furia, indignación. “Me saca canas verdes”, decían los padres de hijos rebeldes. “Se puso verde de bronca”, se dice en cualquier conversación de dos argentinos. Por eso decimos que hoy la sociedad argentina está más verde que nunca. Los temas económicos ganaron la agenda cotidiana.

Ganaron espacio en los medios de comunicación, pero también en las charlas de café, tan típica nuestra, en las conversaciones de vecinos, las reuniones de consorcio, etc.

El ciudadano argentino que no compra ni vende dólares se pone verde cada vez que está frente a los aumentos de los precios finales de productos indispensables.

Ya entendió que cuando sube el valor de dólar también suben los precios de los combustibles, que de alguna manera aumentan los costos de los productores e industriales y, al final de la cadena, él paga más por el mismo sachet de leche.

La moneda argentina es una de las monedas emergentes más golpeadas. Desde enero hasta abril, el dólar se apreció 16,74% frente al peso, según medios de dicho país. Así, mientras a inicio del año el dólar se cotizaba a 37 pesos en promedio, hoy cuesta cerca de 44 pesos. Y si observamos la cotización de mayo del 2018, vemos que es casi el doble de la actual: 44 pesos en promedio.

Los precios de los alimentos y bebidas aumentaron 6% en marzo pasado, según los datos del Instituto Nacional de estadística y Censos (Indec). Así, desde diciembre, los alimentos acumulan a marzo un incremento del 15,8%.

La próxima semana el Indec difundirá el dato de inflación de abril, pero mientras tanto los analistas del mercado ya revisaron al alza sus pronósticos.

Solo en el Relevamiento de Expectativas (REM) del mes pasado, que realiza el Banco Central, estiman que la inflación mensual fue del 4% “completando un cuatrimestre con una inflación promedio del 3,8% mensual, tras lo cual esperan que en el segundo cuatrimestre se ubique en 2,6% promedio mensual y descienda en el último cuatrimestre del año hasta el 2,1%”.

“Para el año 2019, los participantes del REM estiman la inflación, nivel general y núcleo, en 40% y 40,1%, respectivamente (+4,0 y +5,0 puntos porcentuales respectivamente frente a al REM de marzo)”.

Esta merma se justifica en decisiones del Gobierno como el congelamiento de los aumentos en las tarifas de servicios públicos, regulados por el Estado.

Luz, gas, agua, transporte. Servicios indispensables que desde el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri tuvieron incrementos por encima de los salarios.

Según datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la ciudad de Buenos Aires, entre el año 2015 (último de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner) y el año 2017 el servicio eléctrico tuvo un incremento del 562%, el servicio de agua potable y cloacas subió 338% y el gas 223%.

Mientras que los aumentos de los salarios en ese mismo período fueron del 72%. En el año 2018 el aumento del gas rondó el 67% y el de la electricidad fue por encima del 50%. En lo que va del 2019, la luz aumentó 26% en febrero y 14% en marzo.

Este panorama inflacionario ocurre en un año electoral y se completa con 32% de personas por debajo de la línea de pobreza, 9,1% de desempleo, una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 6,2%, un índice de producción industrial manufacturero que retrocede más del 4,3% entre marzo y febrero pasado.

Las proyecciones negativas podrían interpretarse como lecturas realizadas desde la oposición, sin embargo, el último reporte sobre el empleo en el país, difundido el mes pasado por la secretaría de Trabajo, indicó que solo en el último año se eliminaron 159.400 puestos de trabajo en el ámbito privado. Esto significa una caída del 2,5% interanual.

Las provincias donde se registraron incrementos de aumentos son Neuquén (3,6%) muy impulsada por el complejo Vaca Muerta, La Rioja (1,4%) y Santa Cruz (1,1%). Justamente las actividades que registraron incrementos son explotación de minas y canteras (7,1%), pesca (5,3%), agricultura (0,5%) y enseñanza (1,2%).

La información oficial es que las mayores bajas interanuales ocurrieron en Tierra del Fuego (-9,4%), Catamarca (-7,3%), Chaco (-6,7%) y Formosa (-6,7%).

Las actividades con mayor pérdidas de empleos privados en la comparación interanual son industrias manufactureras (-5,8%), comercio y reparaciones (-3,7%), transporte, almacenaje y comunicaciones (-3,5%) y hoteles y restaurantes (-3,5%).

Oficialmente se informó que el salario nominal promedio se incrementó 38% frente a febrero 2018 a $38.242, mientras que el salario mediano lo hizo en 36,2% a $29.617. Ambos por debajo de la inflación registrada en el mismo período.

“La remuneración real promedio estimada se redujo 8,8% interanual, mientras que la remuneración real mediana lo hizo en 10%” difundió el ministerio de Producción y Empleo.

En febrero del 2019 la caída real estimada de los últimos 12 meses de la remuneración media fue 6,1% y de la remuneración mediana 6,8%.

La masa salarial promedio real estimada de los últimos 12 meses en febrero de 2019 fue 6,3% inferior a la correspondiente al mismo período de 2018. Todas estas variables que reflejan el estado de la economía argentina se recuestan sobre el crecimiento de la deuda externa argentina.

A finales del 2015 el nivel de deuda externa equivalía al 17% del PBI, recordó a La República el economista y profesor universitario Enrique Dentice. Hoy ese porcentaje se ubica en el 75%.

La próxima gestión de Gobierno enfrentará en el año 2020 vencimientos de deuda por US$ 13.000 millones y otros US$ 20.0000 en el año 2021. La deuda externa no está en el diálogo cotidiano de los argentinos, pero sí en la agenda de los dirigentes oficialistas y opositores porque condiciona la futura gestión.

Elecciones

De ahí, que el Gobierno impulsó sin éxito, un acuerdo de principios con la oposición, que incluye el cumplimiento de los compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional.

Por eso no sorprende que diferentes consultores ubiquen a la inflación, el costo de vida, los bajos salarios como los temas de mayor preocupación de los argentinos.

Según la analista Analía del Franco, la opinión de los argentinos sobre su situación económica particular no se aleja demasiado de la visión sobre la situación económica del país.

El 56,9% de los consultados dieron respuestas negativas sobre la situación económica del país en un año o dos, y el 52,5% opina igual para su situación individual.

En este relevamiento, el 40% de los encuestados responsabiliza de la actual situación a la gestión de Mauricio Macri y 30,5% señala a la actual gestión, pero también al último gobierno de Cristina Fernández.

El próximo mes se cumple el plazo para la presentación de alianzas que participarán de las elecciones. En agosto se realizarán las primarias obligatorias y en octubre las elecciones definitivas.

La última encuesta conocida en la Argentina, al cierre de esta nota, arrojaba una proyección de voto para la expresidente Cristina Fernández del 46% y del 39% para el presidente en ejercicio, Mauricio Macri.

Un 12 % de los votos en blanco, que según la consultora Dicen provienen de personas que votarían en una primera vuelta (agosto) a Roberto Lavagna (4%), Sergio Massa (3%), Nicolás del Caño (2%) y José Luis Espert (1%). El votante, una vez más, llega a las urnas en un contexto económico grave. No obstante, a lo argentino, no pierde la esperanza en un futuro mejor. Al menos ese refleja la encuesta de la consultora Taquion.

El 74,8% de los consultados cree que su voto logrará generar alguna modificación, un cambio, un giro de los acontecimientos que asegure una mejor situación personal y de la sociedad argentina en general.

Aun con el conocimiento de que la próxima gestión política del país tendrá el encorsetamiento de la deuda externa y enfrentará el duro desafío de reactivar la economía, aun con el peso del incremento de la pobreza y el desempleo, los argentinos mantienen su confianza en el sistema democrático. Al fin y al cabo, el verde también es el color de la esperanza. ❖

