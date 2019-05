¿Qué errores cometen las empresas en sus redes sociales? Conócelo en esta nota

Hoy en día la mayoría de empresas están muy preocupadas por tener presencia en las redes sociales con la intención de llegar a su público objetivo, más aún cuando es muy accesible tener acceso a ellas. Según el Reporte Digital In 2018, que fue elaborado por las plataformas We are Social y Hootsuite, más del 90% de los usuarios peruanos de las redes sociales lo hacen desde un smartphone, por lo que se puede acceder en cualquier momento.

En este escenario, Marco Muñoz, Presidente del Comité de Social Media e Influencers del IAB Perú, nos indica algunos errores que suelen cometer las empresas a través de las redes sociales.

Muchas veces las organizaciones creen que estar en todas las redes sociales será efectiva para llegar a su público, sin embargo solo se debe tener una mayor presencia en la cual te permita generar una mejor comunicación y cercana con tu público objetivo. Por ejemplo si ofreces servicios a otras empresas, LinkedIn sería mejor que Instagram, esto te ayudará a optimizar tiempo, recursos y dinero.

Otro de los errores muy comunes es que solo se presta atención a los comentarios positivos e ignoran los negativos, eso lo que hace es evitar a identificar y fortalecer nuestros puntos débiles. Por ello, es importante escuchar y responder a los clientes y así adquirir información valiosa que hará reforzar la relación entre marca y consumidor.

Las redes sociales deber ser utilizadas para la interacción con nuestros clientes a través de contenidos de valor que más allá de generar más ventas transmitan la identidad de la marca, además es importante ir variando de contenido en todas las redes sociales para que el usuario pueda percibir estas publicaciones como originales.