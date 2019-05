Se trabajan 4,5 meses al año para pagar impuestos

Los peruanos que laboran en el mundo formal de la economía trabajan en promedio 4 meses y medio al año para pagar los impuestos y otros aportes. Así lo concluye un reciente estudio elaborado por la Asociación de Contribuyentes.

El cálculo, al cual denominan Índice de Libertad del Contribuyente, busca dimensionar cuánto del salario de un trabajador dependiente o independiente formal se destina para cumplir con obligaciones tributarias.

Para ello considera que el trabajador, de su ingreso bruto mensual, debe utilizar un 8,6% por Impuesto a la Renta, 10,7% por IGV e Impuesto Selectivo al Consumo y 1,2% mensuales por el pago de predios y arbitrios.

El estudio considera también un 9% por Essalud y un 6,6% por Sistema Previsional. Ambos conceptos, si bien no son considerados como impuestos, se contabilizan por que se trata de contribuciones que "no hemos elegido o que en muchos casos no utilizamos".

La Asociación también incorpora un 0,18% como disminución del poder adquisitivo mensual, un ajuste a la inflación. Al realizar el cálculo con todos aquellos porcentajes, se obtiene que casi el 37% del ingreso de cada contribuyente está restringido.

Así, si una persona gana S/ 5.000 soles mensuales, termina en manos del Estado un total de S/ 1.850 y le quedan al trabajador cerca de S/ 3.150.

Al hacer el cálculo anual, se afirma que uno trabaja 4 meses y medio para pagar impuestos.

"Por lo que podemos afirmar que un peruano formal trabaja hasta el 15 de mayo para pagar impuestos y otros aportes. Recién el 16 de mayo comienza la libertad del contribuyente", afirmó.

Es por ello que la Asociación de Contribuyentes considera que con un 75% de informalidad en el país, "es un pequeño grupo el que carga con el peso impositivo".

"La cifra se restringe aún más dentro de la Población Económicamente Activa (PEA). Según el INEI, solo 477 mil trabajadores pagan impuestos y contribuciones, lo cual equivale a 2,8% de la PEA, y solo representa el 10% de la PEA empleada en la formalidad (aunque la SUNAT afirma que el porcentaje llegaría al 12%)", señala.