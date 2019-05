“Es la época de la regulación a favor del consumidor”

Después de casi tres años de debates públicos, el Pleno del Congreso aprobó el último jueves la Ley de Control Previo de Concentración de Fusiones Económicas en el país, también denominada "Ley Antimonopolio", la misma que tendrá impacto en la economía del Perú. Sobre el tema, responde el congresista.

¿Comparte la opinión de que esta ley quiebra la idea de que el mercado se regula solo?

Lo que dice Humberto Campodónico es verdad, el mercado se regula en parte, y a veces no, por eso el Estado debe cumplir un rol regulador, que no es igual a un Estado controlista. Combatir a los monopolios es parte del rol del Estado. No es la época de dejar hacer y pasar, sino es la época de la regulación en bienestar del consumidor; y eso se acentuó luego de la crisis del 2008 que por no regular la cosa se fue de control.

Justamente, ¿cómo se beneficia el consumidor y el país con la ley?

Se cubre un vacío que tenía la legislación peruana. Casi todos los países de la OCDE tienen regulación de control de fusiones y Perú no la tenía. Hemos dado un paso sustancial que ayuda a poner las reglas del juego garantizando tranquilidad en el proceso de inversiones bajo un enfoque de competencia. Y esto promueve la eficiencia del mercado, la competencia, regula las operaciones de concentración, y defiende a los consumidores y usuarios. Y eso se traduce en mejores precios y calidad.

¿Qué impacto genera en el camino hacia la OCDE?

Con la estabilidad a las reglas de juego, ayudará a que la OCDE califique mejor al país en un futuro inmediato. Al poner reglas claras hay más confianza para la inversión, entonces las empresas que vienen saben y no las va a sorprender esa inestabilidad. Esta ley contribuye enormemente.

Pero un último estudio de la consultora PwC concluye que la ley sería un potencial ralentizador de la actividad de fusiones y adquisiciones en Perú ¿Qué opina?

Primero, la ley tiene un proceso, es decir, este año se pueden hacer fusiones porque la ley entra en vigencia en 2020. Segundo, el proceso no es para evitar fusiones, sino evitar que la fusión dé lugar a un abuso. Y además la ley está dando reglas y condiciones claras a las empresas.

El umbral de ventas se modificó en el último momento...

Desde la Comisión de Economía se propusieron umbrales más bajos, de 100 mil UIT, que luego quedó en 118 mil UIT. Y el piso de ventas, nosotros propusimos 20 mil UIT, pero quedó en 25 mil UIT; es decir, si una empresa grande quiere comprar una empresa pequeña que gana menos que 25 mil UIT no necesita pasar el control, tiene que ser un monto más significativo.

¿Y cómo se establece el monto de 25 mil UIT?

A mi gusto el umbral debió quedarse en 20 mil UIT, pero yo no era quien tenía la última palabra, sino el presidente de defensa del consumidor, Miguel Ángel Elías.

¿Puede mejorar la ley a futuro?

Sí, la propia experiencia del mercado irá marcando la cancha. Donde se puede mejorar más es en la aprobación de la fusión pero con condiciones, la experiencia dirá cuáles serán las mejores alternativas.❖