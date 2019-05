Exportaciones agrarias sumaron US$ 1.632 millones

Las exportaciones agrarias alcanzaron los US$ 1.632 millones en el primer trimestre del 2019, una cifra superior en 6% en comparación a similar periodo del año pasado, cuando se obtuvo US$ 1.544 millones, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

En la canasta agroexportadora peruana sobresalieron las mayores colocaciones de frutas y hortalizas, como los principales de mayor demanda en los mercados internacionales.

Asimismo, entre enero-marzo del 2019 sumaron las mayores colocaciones al exterior de las uvas frescas con US$ 397 millones (+33%), arándanos frescos US$ 87 millones (+79%), mango congelado US$ 48 millones (+10%), granada US$ 33 millones (+17%), espárragos preparados sin congelar US$ 26 millones (+1%), entre otros.

Entre los principales destinos de las uvas frescas están EEUU, Hong Hong, Holanda, China, México, entre otros.

En el caso de los mangos frescos o secos están Holanda, Estados Unidos, España, Inglaterra y otros.

Mientras que los mercados de destino de la granada son Holanda, Rusia, Inglaterra, entre otros. ❖