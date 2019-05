Aumentan pensiones a más de medio millón de jubilados de la 19990

En el marco del Día del Trabajo, el Ejecutivo anunció que a partir de junio, los jubilados que se encuentran bajo la Ley 19990 tendrán un aumento en su pensión que beneficiará a 546.123 personas.

Esta es la primera alza que se hace luego de 18 años y la decisión fue tomada por el Consejo de Ministros.

Carlos Oliva, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó que el incremento se aprobó de una manera “fiscalmente responsable”, teniendo en cuenta el crecimiento en la recaudación tributaria que se obtuvo en el 2018 y que el Ejecutivo espera seguir teniendo.

La pensión más baja que contempla la Ley 19990 actualmente es de S/ 415, la cual será reajustada y tendrá un aumento en S/ 85, llegando a S/ 500, mientras que la pensión máxima actual que es de S/ 857 tendrá un incremento en S/ 35 y alcanzará los S/ 893.

Los pensionistas restantes también recibirán un mayor monto. Para calcularlo, el MEF ha preparado una fórmula de aumento proporcional, la cual se dará a conocer junto a un decreto supremo, aunque no confirmó fecha de publicación.

Adicionalmente, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó aumentar la pensión por viudez, orfandad y ascendencia mediante un reajuste plano de S/35 para los grupos en mención.

Otra medida que anunció Oliva es el incremento en las pensiones menores a S/ 415, el cual se dará de forma proporcional al alza máxima que es de S/ 85. La fórmula también estará incluida en la norma del MEF.

Sin embargo, para el congresista Justiniano Apaza el alza en las pensiones es considerada "ridícula", por lo que anunció que pedirá que se ponga en debate su proyecto de ley que establece una pensión mínima de S/ 930 para jubilados.

El parlamentario indicó que el grupo que recibirá un mayor incremento; es decir, de S/ 85 para todos aquellos que ganen igual o menos de S/ 415, solo alcanzará al 28 % de pensionistas de la Ley 19990, cuando el total es de más de medio millón de personas.

“El aumento anunciado por el Gobierno es ridículo y un insulto a la condición de indigencia en que sobreviven los pensionistas en nuestro país y que son los postergados y marginados por los diferentes gobiernos”, señaló Apaza Ordóñez.

En otro momento, criticó que los gobiernos se escudendiciendo que no hay mayores aumentos para los jubilados porque no hay presupuesto, pero que cuando se trata de mantener o ampliar los privilegios tributarios para los grandes grupos empresariales no hay limitaciones.

Afiliados de la 19990

Los afiliados de la Ley 19990, norma que creó el Sistema Nacional de Pensiones y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en 1973, son todos aquellos que ingresen por primera vez a un centro laboral y no se encuentren afiliados al Sistema Privado de Pensiones, el cual es administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

También se pueden incluir a los trabajadores independientes que no estén afiliados en el Sistema Privado de Pensiones.

Los afiliados deben aportar el 13% de su remuneración mensual y los aportes de los trabajadores van a un fondo común.Para recibir su pensión debe de tener un mínimo de 20 años de aportes y 65 años de edad. ❖

Claves