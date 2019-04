Día del Trabajo: Centrales sindicales advierten que "no hay nada que celebrar" en Perú

Previo al Día internacional del Trabajador, a conmemorarse este 1° de mayo, los cuatro principales sindicatos de trabajadores del país se pronunciaron sobre la situación laboral en el país, así como sobre las políticas que desde el Gobierno se estarían elaborando en el marco de la próxima reforma laboral anunciada por el presidente Martín Vizcarra.

En ese sentido, durante una conferencia de prensa realizada hoy en el Congreso, los sindicatos rechazaron que el actual gobierno esté alistando medidas laborales sin tener la opinión de los sindicatos, que representan a gran parte de la población nacional.

Pronunciamiento de la CGTP

La Central Trabajadores del Perú (CGTP) rechazó que algunos sectores empresariales etiqueten a los trabajadores como colaboradores, pues tal denominación minimiza la labor de los trabajadores a favor de la productividad y economía del país.

Asimismo, indicaron que en el marco del Día del Trabajo se realizará una marcha que partirá de la plaza 2 de mayo, en el cual se exigirá la derogatoria del decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Competitividad, el cual sólo está siendo revisado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y no por el Consejo Nacional del Trabajo, pues se pretendería recortar derechos laborales.

"Estamos solicitando el aumento del sueldo mínimo inmediato. Cómo es posible tener el sueldo mínimo más bajo de toda la región? Necesitamos también aumento de pensiones para los jubilados", sostuvo Gerónimo López, secretario de la CGTP.

Propuestas: Desde la CGTP se habría planteado al Gobierno la aprobación de una ley de negociación colectiva que por insistencia debe aprobarse, tras ser observado por el Ejecutivo. Así como la eliminación del régimen CAS para que pasen a planilla; y la eliminación de la ley Servir.

Habla la CUT

En la misma línea, la Central Única de Trabajadores (CUT) hizo un llamado para la movilización de mañana 1 de mayo, por el Día del trabajador, y convocó a un paro nacional para el próximo 20 de junio.

"El Perú necesita una reforma productiva, acabar con la corrupción, así como generar empleo, y para eso necesitamos que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo para construir un país nuevo. Ayer se aprobó la visión país al 2050, que no será posible de construír si no existe un diálogo social tripartito en la forma y contenidos de la Política nacional de competitividad que no ha pasado por la CNT", indicó el presidente del sindicato Julio César Bazán Figueroa.

Confederación de Trabajadores del Perú (CTP)

Por su parte, Benigno Chirinos, secretario general de la CTP, recordó que de los acuerdos que se llegó en las dos últimas reuniones con el presidente Martín Vizcarra, hasta la fecha no se han cumplido. "En ese sentido, estamos de acuerdo con señalar que este 1° de mayo no hay nada que celebrar. Es día de lucha y combate. Necesitamos pedirle a Vizcarra gobernar con los frentes populares y no junto con organismos internacionales", expresó.

La Central Autónoma de Trabajadores (CATP)

Al respecto, Víctor Irala del Castillo, secretario general de la CATP, demandó al gobierno y al Congreso a trabajar por el país. "En un país tan rico como el Perú no es posible que exista un 44% de desnutrición crónica, lo que refleja cómo se administra nuestros recursos. No se puede violar tampoco los derechos fundamentales, como a tener un salario mínimo de acuerdo al costo de la canasta básica. Ellos quieren productividad, pues que den capacidad de consumo para fortalecer el mercado interno", señaló.

Al mismo tiempo, recordó que a la fecha existen trabajadores de la Reniec así como de la Sunarp se les estaría reduciendo sus sueldos, cuando incluso algunos de ellos ganan menos del mínimo. "Con todos los recursos que tenemos no puede haber tanta pobreza en el país", concluyó.