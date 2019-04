Vivienda: Lima norte tiene la oferta más barata

Para los próximos cuatro meses, las viviendas de Lima Metropolitana podrían incrementar sus precios en promedio hasta en 2,06%. De esta manera, se estabilizaría el valor de los inmuebles, que hasta febrero pasado crecía a un ritmo de 2,29%, según el último informe de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Pese a este ligero aumento, que impacta principalmente en viviendas de Lima Moderna y Lima Top, existen distritos en la capital donde la oferta es más accesible debido a varios factores, entre ellos, precios, ubicación así como área del inmueble.

¿Cuáles son? Según Luciano Barredo, gerente de marketing de Navent, empresa dueña de Adondevivir.com, las zonas con el metro cuadrado más barato son actualmente Breña, Los Olivos, San Martín de Porres (SMP) así como la provincia del Callao. En estos lugares los precios oscilan entre US$ 900 y US$ 1.500 el metro cuadrado, señala.

Un segundo grupo con precios todavía bajos es Lima sur, que comprende San Juan de Miraflores (SJM) y Chorrillos. En el primer distrito, el valor de las viviendas cuesta US$ 900, en promedio, por metro cuadrado. En tanto, en el segundo distrito se eleva de US$ 1.100 a US$ 1.450 dólares el m2.

Y si bien hoy en día el precio es un factor relevante en la decisión de una persona para comprar una vivienda, también existen otros factores con un peso similar.

"Algo que ha cambiado mucho es que antes querían vivir en La Molina; pero ahora, por los factores externos, como tráfico, seguridad, cercanía al lugar de trabajo, centro de estudios, entre otros, optan por zonas más céntricas. Principalmente, jóvenes entre los 22 y 32 años", comenta el ejecutivo de Adondevivir, quien agrega que los departamentos con mayor demanda son los más pequeños, de entre 38 metros a 40 metros cuadrados.

Al respecto, señala que estas nuevas tendencias en el consumidor ha generado que nuevas zonas de Lima sean tomadas en cuenta en el radar de búsqueda. Entre ellas figuran Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel y Lince.

Los más caros para vivir

Sobre las viviendas con precios más elevados, estas se encontrarían en Lima Top, es decir, San isidro, Miraflores y Barrancos. Este último es el que más ha elevado su valor en los últimos dos años.

"En estas zonas los precios promedios oscilan entre US$ 2.100 a US$ 3.000 el metro cuadrado. Pero en Barranco, el precio se disparó y ahora encuentras desde US$ 1.700 hasta US$ 3.000, dependiendo el proyecto", señala.

Recalca que el precio tiene una relación directa también con la ubicación del proyecto, y en ese sentido Barranco tendría la ventaja de los accesos a Vía Expresa, Costa Verde, así como zonas comerciales y de esparcimiento cercanos.

Ello explicaría por qué La Molina redujo sus precios en 17% el año pasado y este año.

Alquileres de vivienda

Las zonas donde los precios son más económicos son las mismas en donde los distritos tienen más ofertas, todo Lima moderna, donde el alquiler oscila entre US$ 700 hasta US$ 1.500, dependiendo de la propiedad.

En Magdalena puede tener precios desde US$ 900, pero si tiene dúplex, el precio puede incrementarse hasta los US$ 1.400. ❖

Las cifras

27.4 milviviendas se ofertaron en 2018, aunque la demanda efectiva es de 153 mil.

6 %

crecería la venta de viviendas en 2019 en Lima Metropolitana.

Proyección de venta de viviendas