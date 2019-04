“Hay control de fusiones en 90 países y ninguno detuvo las inversiones"

Hace unos días, Francisco Marcos visitó el Perú y nos comentó su experiencia respecto a la ley que regula las fusiones y concentraciones empresariales. El experto dijo que beneficiará a los consumidores como se evidencia en otros países del mundo. Actualmente, la aprobación de esta ley está en suspenso en el Congreso de la República.

¿Por qué es importante una ley que regula las fusiones y concentraciones empresariales en el Perú?

Es una herramienta que puede ser útil para complementar el resto de los instrumentos que se tienen para perseguir y prevenir las prácticas anticompetitivas. Se ha demostrado que es muy últil en otros países y no veo por qué en el Perú no deba serlo también.

Son más de 90 países los que tienen esta ley...

Sí, pero es muy frecuente que los sistemas de defensa de la competencia, en primera fase, no incluyen un control de fusiones. Así ocurrió en EEUU o Europa pero un par de décadas después el sistema incorporó el control de fusiones. El sistema norteamericano estuvo 20 años sin control de fusiones y el europeo unos 25 años pero en 1989 se puso en funcionamiento. Desde ese año hasta marzo del 2019 se estudiaron alrededor de 7.500 operaciones, unas 400 operaciones al año y la mayoría fueron aprobadas por las autoridades de competencia entre 20 y 25 días. Fueron muy pocas las operaciones que prohibieron las autoridades de competencia. El control de concentraciones es una herramienta clave para proporcionar información a las autoridades de competencia sobre cómo funcionan y qué están ocurriendo en los mercados, por eso es importante diseñar los umbrales de forma razonable y objetiva para capturar solo aquellas operaciones que son un riesgo para la competencia.

¿Qué opina que los umbrales sean de 118 mil UIT para ventas de las empresas involucradas y 18 mil UIT para cada una de las ventas de al menos dos de las empresas involucradas?

Es muy positivo porque no ocurre en otros sitios en los que el umbral sea objetivo, es decir, fácil de calcular porque el problema que tenemos en muchos sistemas como el portugués, el español y el colombiano es que se atiende a variables subjetivas que generan incertidumbre en las empresas porque motivan a que muchas operaciones se notifiquen y no se tiene claro si deba notificarse. Estos sistemas se fijan en el umbral de cuota de mercado y es positivo tener un umbral de volumen de negocios o precio de la transacción. ¿Cuál es la magnitud correcta? Tiene que ser alta porque no pueden someterse a control de concentraciones todas las fusiones. Tendrán que ver con el tipo de transacciones a medida que ocurra en el mercado peruano a diferencia del internacional, no está bien que el umbral sea muy bajo porque capturar muchas operaciones puede ser costoso para las empresas.

¿Solo el Indecopi debe ser quien autorice las operaciones de fusiones o también otros como la SBS?

Esto es el problema eterno de la relación entre competencia y regulación económica, el tema es una relación que no es fácil. Está bien contemplar una coordinación entre la autoridad de competencia como Indecopi y la autoridad de regulación, en este caso la SBS. Entiendo que en la medida que el principal problema que plantean las operaciones de competencia, el que debe de mandar y decidir es competencia pero me parece lógico que hable y se comunique con la entidad de regulación. No sé cómo se puede articular en la práctica pero debe ser así no solo con el tema bancario sino con otros sectores regulados, ya sea transportes, telecomunicaciones, entre otros.

¿Realmente esta ley beneficiará a los consumidores?

Lo que hace el control de concentraciones es evitar que se concentre más porque se puede llegar en mucho casos a un alza de precios. Si el control de fusiones funciona bien los precios no subirán, lo cual es positivo para los consumidores. Además, el control de concentraciones va a permitir que Indecopi acceda a un conocimiento adicional de los mercados para nuevas investigaciones. En Europa y otros países es frecuente que a raíz del control de fusiones la autoridad conozca prácticas anticompetitivas. Es un beneficio colateral, y eso redunda en un beneficio para los consumidores. Si el control de fusiones funciona bien y está bien diseñado y los umbrales son objetivos y elevados permitirá detectar aquellas transacciones que den lugar a una elevación de precios. No es una herramienta peligrosa sino todo lo contrario.

¿Los opositores dicen que detendrá las inversiones?

Hay control de fusiones en 90 países y ninguno ha detenido las inversiones, no es cierto. Los opositores pueden tener razón cuando digan que va a suponer costos adicionales pero si estos sistemas están bien diseñados son ínfimos en comparación con los beneficios que proporcionará. Uno de los beneficios no solo es la no elevación de precios sino que Indecopi tendrá un conocimiento más exhaustivo de los mercados y permitirá adoptar mejores decisiones que favorezcan a los consumidores. Se ha comprobado en muchos países que las autoridades obtienen información valiosa. ❖