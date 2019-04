Vizcarra: "Debe existir una ley que regule el monopolio para acceder a precios razonables"

A propósito del debate que se llevará a cabo hoy en el Congreso para aprobar una ley que regula las fusiones y concentraciones empresariales en el país, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre el tema, solicitando su pronta aprobación.

Desde Junín, el mandatario aseguró que una ley que controle el monopolio empresarial ayudará a que los peruanos encontremos los productos a precios competitivos y "razonables".

"Estamos tomando decisiones que a veces no vemos que tienen relación con mejorar el nivel de vida. Hoy, el Congreso iba a poner a debate una norma que yo reclamaba la semana pasada, la norma que habla sobre fusiones y concentraciones, que limita los monopolios, porque nosotros queremos que cuando vayamos a comprar cualquier bien, una empresa no tenga todo el dominio del mercado, porque cuando eso ocurre, ponen el precio que quieren y no hay competencia", afirmó.

En ese sentido, señaló que hasta los países más capitalistas del mundo han aprobado leyes que regulan el monopolio, "¿Por qué en Perú no tener una norma?", indicó.

"¿Qué pasa si todas las tiendas son del mismo dueño?, los medicamentos, los combustibles [...] Queremos que haya competencia para que todos esos productos, que los peruanos necesitamos, estén en función de libre competencia entre empresas, que sean competitivos, (...) podamos acceder a éstos tipos de productos a precios razonables. Qué bien que se esté debatiendo en el Congreso", aseveró.

El presidente peruano se encuentra en Junín a donde llegó para entregar más de 3 mil 361 títulos de propiedad de Cofopri. Asimismo, asumió compromisos mediante proyectos específicos, entre ellos, la carretera de acceso a Huancayo, la carretera que conecte a Huancayo con el Vraem, entre obras de saneamiento. También se contempla la construcción de un Aeropuerto en Oxapampa. Al respecto, señaló que el Gobierno Regional de Junín estaría estudiando diferentes alternativas.