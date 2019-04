Nivel de pobreza en Lima no logró revertirse en el 2018

El último informe sobre pobreza monetaria en el país, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), trajo buenas y malas noticias.

Pues si bien el indicador de pobreza se redujo de 21,7% a 20,5% de la población nacional en el período 2017-2018, este comportamiento no fue igual en todos los ámbitos geográficos, principalmente en la zona urbana.

Por ejemplo, en la sierra urbana el nivel de incidencia de pobreza se elevó de 16,3% a 16,7%, mientras que en Lima Metropolitana, la reducción fue de solo 0,2%. “No es representativa e incluso se mantiene en un rango mayor al del 2016”, según señaló Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

“Una mala noticia que nos trae el informe del INEI es que no se logró revertir la situación de incremento de pobreza en Lima, pues no bajó respecto al 2017, explicado por el limitado dinamismo del sector construcción y servicios”, señaló.

Y es que se debe recordar que Lima Metropolitana, la área geográfica que más población alberga (más de 9 millones 485 mil) fue la que más elevó su tasa de pobreza en el 2017, cuando subió de 11% a 13,3%, es decir, cerca de 180 mil nuevos pobres en la capital peruana. Esa cifra se mantuvo en el 2018, pues la pobreza solo se redujo de 13,3% a 13,1%.

El estancamiento de la generación de empleo en Lima sería la principal razón del panorama actual, según indicó anteriormente el investigador Javier Herrera. Para el economista Armando Mendoza, “más allá de los programas sociales, que son en gran medida paliativos, necesitamos volver a generar empleo de calidad. Hoy casi el 95% de los pobres ocupados son informales, y más del 60% son independientes, es decir, la mayoría tiene autoempleo de supervivencia”, sostuvo.

Una nueva canasta básica

Diversos investigadores han coincidido en que las cifras reveladas por el INEI sobre la reducción de pobreza en el país no reflejan la realidad en tanto desconoce la composición real de la canasta básica familiar.

Germán Alarco, investigador de la Universidad del Pacífico (UP), indicó que llama la atención que la línea de pobreza extrema per cápita se haya mantenido en S/183 mensuales como promedio entre 2017 y 2018, pese a que la inflación nacional reportada fue de 1,5% promedio anual (1,3% en Lima metropolitana). Mientras que “el valor promedio de la línea de pobreza en general es de S/ 344 también insólito. Una familia de 4 miembros (2 adultos y 2 niños) requeriría de S/ 1.376 para dejar de ser pobre. Una cifra muy pequeña que no tiene que ver con el costo de vida real”, explicó.

En tanto, María Amparo Cruz Saco, también economista de UP, coincide con Armando en que la estadística de pobreza no necesariamente significa disminución de la desigualdad.

La propuesta del economista e investigador Farid Matuk es la de trabajar con indicadores confiables y no “dúctiles”, por ejemplo, medir la pobreza considerando indicadores de anemia, desnutrición, talla y peso de la población infantil. Asimismo, señaló que el concepto de lo que el INEI conoce como urbano debe modificarse, pues malinterpreta la realidad que puede impactar cuando se decida sobre políticas públicas. ❖