Osiptel multa a Sky Network por ofrecer internet sin autorización del MTC

El Organismo Supervisor de Inversión privada en Telecomunicaciones (Osiptel) sancionó a la empresa Sky Network por ofrecer servicio de internet sin tener la autorización correspondiente. La multa interpuesta es de 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 42 mil soles.

En la resolución del consejo directivo N° 008-2019-CCP/OSIPTEL, indica que la compañía Sky Network no se encuentra inscrita en el registro de comercializadores y no cuenta con registro de valor añadido, además no tiene la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que pueda ofrecer el servicio de internet.

El ente regulador señaló que la compañía de telecomunicaciones estuvo operando ilícitamente en nuestro país al ofrecer sus servicios, ya que no cuenta con un título que lo habilitante.

Por su parte, el organismo mencionó que la empresa prestó sus servicios a la empresa hotelera Kuntur Wassi S.A.C en los años 2013 y 2015, además declaró en rebeldía a Sky Network al no presentar sus descargos en los plazos establecidos.

Finalmente, Osiptel indicó que la compañía Sky Network incurrió en competencia desleal, ya que tuvo una ventaja económica al no pagar lo que corresponde para adecuar su actividad a los parámetros establecidos, tal como indica la norma vigente.