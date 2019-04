Techo Propio entregará 10 mil bonos familiares

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) abrió la segunda convocatoria del año para que las familias peruanas puedan postular a un Bono Familiar Habitacional (BFH) bajo la modalidad de aplicación de Construcción Sitio Propio.

Dicho bono, que se otorga a través de Techo Propio, asciende en el caso de la modalidad de Contrucción Sitio Propio a S/ 22.890 (5.45 UIT). Y en total, se estima entregar en esta nueva convocatoria, 10 mil bonos.

Requisitos

1) Las familias interesadas deberán acreditar tener un terreno inscrito en Registros Públicos sin cargas ni gravámenes y no contar con otro terreno o vivienda a nivel nacional. 2) Una vez inscrito en el programa deberá elegir una Entidad Técnica (ET) autorizada por el Fondo MiVivienda para construir la vivienda. También deberá firmar Contrato de Obra con la ET que se elija. 3) La construcción de la vivienda se inicia una vez que se recibe el desembolso del bono. ❖