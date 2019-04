¿Qué hacer si cambias el color u otra característica de tu auto?

Todo cambio que se realice en algún vehículo debe ser registrado en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), ya que circular con características diferentes a las detalladas en la Tarjeta de Identificación Vehicular (TIV) es una infracción grave.

No todos los cambios deben ser registrados ante la Sunarp, solo aquellos que modifican las características principales del vehículo. La implementación de accesorios como luces, tubos de escape, aros, etc, no debe ser registrada.

Los cambios que deben registrarse de manera obligatoria son el color, siempre y cuando exceda un 20% del área total, el tipo de combustible y el motor debido a que tiene un número de serie único para su identificación.

A continuación te mostramos los documentos necesarios que se deben presentar a la Sunarp para registrar cualquier cambio:

Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito.

Formulario notarial en el que se indique las nuevas características del vehículo con firma certificada ante notario público del propietario con derecho inscrito.

Para el cambio del sistema de combustible, se deberá presentar el certificado de conformidad de conversión emitido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Para el cambio de motor, se deberá presentar los documentos que acrediten la adquisición legal del nuevo motor. En caso el cambio de motor modifique la cilindrada, potencia y/o tipo de combustible, será necesaria la presentación de un certificado de conformidad de modificación expedido por una entidad autorizada por el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones (MTC).

Pago de derechos registrales.

Otros, según calificación registral y disposiciones vigentes.

El trámite tiene un costo de 38 soles y se inscribe en un plazo de 48 horas. Cabe mencionar que cualquier modificación podría implicar el cambio de la Placa Única Nacional de Rodaje para aquellos vehículos que cuenten con placa antigua.