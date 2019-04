Balanza comercial fue positiva en 774 millones de dólares

En el mes de febrero la balanza comercial registro un superávit de 326 millones de dólares. Con este resultado se acumularon 774 millones de dólares en los dos primeros meses de lo que va del año, reveló el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según el BCRP el valor de las exportaciones fue de 3.521 millones de dólares en febrero, menor en 3,8% respecto al mismo mes de 2018 por los menores precios promedio (-8,5%). En el mes, el volumen exportado aumentó en promedio 5,1%.

Los embarques de productos tradicionales aumentaron en 5,4% ante los mayores envíos de harina de pescado, cobre, gas natural; en tanto el volumen exportado de productos no tradicionales se incremento en 3,4%, en particular agropecuario, pesquero y minero no metálico.

Mientras que las compras al exterior de insumos y bienes de capital incrementaron en 2,8% frente a febrero del año anterior, obteniendo como resultado de importaciones total de 3.195 millones de dólares.