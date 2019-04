Congreso rechazó ampliar el REJA al 2021

El Pleno del Congreso rechazó la reconsideración del voto sobre el dictamen de la Comisión de Trabajo que propone la ampliación del Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) al 2021.

Durante la sesión de esta tarde, sólo 43 congresistas votaron a favor de la reconsideración, mientras que 36 votaron en contra, entre ellos, varios de la bancada del fujimorismo y oficialistas.

Este resultado ha generado indignación entre los más de 2.5 millones de ex aportantes a las AFP que actualmente no pueden acceder al REJA, pues está desactivado desde el pasado 31 de diciembre. Además, han señalado que no todos se beneficiarían con el REJA permanente que propone la Comisión de Economía. Justamente, éste último pasará a voto en los próximos minutos.