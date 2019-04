“Se han formalizado más de 50 mil trabajadores”

Sunafil cumple 5 años como institución encargada de la fiscalización laboral en el país. En entrevista, el superintendente comparte resultados de los últimos años y de cómo se transformará la labor de los inspectores para ampliar el esfuerzo de la entidad a nivel nacional.

La Política de Competitividad dice que la inspección laboral no ha tenido efectos significativos en el mundo laboral peruano. ¿Reconoce esta deficiencia?

Sunafil, como institución, es joven. Cuando se creó, se le transfirió el equipo de inspectores e inmobiliario; pero en realidad no hubo una inversión del Estado. Recién esta apuesta empieza en el 2017 con el plan de fortalecimiento de Sunafil. Eso origina que el presupuesto se duplique a partir del 2018.

¿Cuánto es el presupuesto este año?

Asciende a S/ 166 millones. Antes estábamos en S/ 70 millones y esperamos en el 2019 llegar a los S/ 220 millones.

¿Cuántas nuevas intendencias se abrirán este año?

Hoy tenemos 16 intendencias regionales. Este año se tiene previsto implementar 5 más en San Martín, Junín, Lima, Pasco y Madre de Dios.

¿Cuántos trabajadores se han formalizado en el 2018?

El hito de la formalización hasta antes del 2018 era 12 mil trabajadores en el 2010. El año pasado llegó a 24 mil formalizados y, en lo que va del 2019, hemos pasado los 50 mil.

¿El número de inspectores es suficiente para la labor?

Hoy estamos bordeando los 670. Este año ingresarán 60 más. La idea es que la inspección de trabajo debería funcionar como mínimo 924 inspectores a nivel nacional. Con eso cubrimos el 30% de las empresas.

Es un porcentaje bajo...

Es que es el ratio que tenemos de sanción. Intervenimos 10 veces y de esas entre 3 y 4 son realmente las infraccionadas. El resto o subsana o no ha presentado incumplimiento. No tenemos que fiscalizar a todos o no de la misma manera. No todo necesita una intervención directa del inspector. En algunos casos basta a través de cartas disuasivas.

¿Se debe mantener la figura del inspector auxiliar, teniendo en cuenta que sus facultades son limitadas solo a las microempresas?

El año pasado salió una norma que nos permite hacer una evaluación de qué materias se le puede incorporar al inspector auxiliar para que pueda fiscalizar a todo tipo de empresas pero en determinadas materias como seguridad y salud de trabajo. Estamos en la etapa final de un grupo de trabajo que está viendo qué materias agregar.

¿Cuándo saldrá la norma?

Calculamos que en un mes saldrá esa normativa. Eso es un paliativo para el tema.

¿Se ha cumplido con los laudos arbitrales y las demandas de los inspectores?

Al 2018 se ha logrado asumir todas las obligaciones que teníamos con ellos. Ahora no tenemos obligaciones pendientes y tenemos un comité interno que nos reunimos una vez al mes con los dos sindicatos. Como en toda relación laboral, puede haber algún tipo de discrepancia pero tenemos un diálogo fluido. Ahorita estamos focalizados en la fiscalización.

¿Qué resultados se tuvo de la elección de los miembros del tribunal de fiscalización, que resuelve controversias?

Para la inspección de trabajo, lamentablemente no se pudo cubrir todas las plazas. Son 3 miembros titulares y 3 suplentes. Solo se logró tener 2 titulares. Para que funcione el tribunal, se necesita el tercero y los otros 3 suplentes. Ahora estamos trabajando dentro del sector para cubrir las demás plazas.

¿No cumplían con requisitos? Se habló de un filtro sobre conflicto de intereses.

Yo creo que todo funcionario público debe tener en claro que no puede tener conflicto de intereses. Ese es un reglamento importante no solo para esa posición, sino para cualquiera. Desconozco los detalles del concurso. ❖