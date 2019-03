Lyft, el rival más fuerte de Uber, se estrena en la bolsa con alza de 20%

El competidor más fuerte de Uber en el mercado estadounidense tuvo su debut en la bolsa de Nueva York con un alza de 20% en el valor de sus acciones.

El viernes 29 de marzo, Lyft arrancó con un precio de apertura de US$ 72 por acción. Al término de la jornada bursátil, el valor se disparó hasta los US$ 87,24.

Las cifras de la compañía soportan esta confianza del inversionista. En el último año, Lyft duplicó su cifra de negocio hasta los US$ 2.200 millones. Hoy concentra el 40% del mercado de EEUU y hace dos años no llegaba ni al 20%. También ofrece servicios como bicicleta, patines y hasta carros autónomos.

Si se le compara con Uber, ambas compañías ofrecen lo mismo: una app para el servicio de transporte. Sin embargo, Uber es una plataforma más global. En tanto, Lyft solo opera en territorio estadounidense y en Canadá, donde están desde el 2017.

Para compañías en crecimiento como Lyft, el estreno en la bolsa les permite ganar visibilidad y financiarse para continuar con sus planes de expansión.

Uber sigue los pasos

Con su oferta en la plaza bursátil, Lyft da inicio a un 2019 donde se tiene programada el lanzamiento de más firmas tecnológicas reconocidas en Wall Street.

La más esperada es Uber, que será más agresiva con su oferta. Lyft colocó 32 millones de acciones en el Nasdaq. El precio de salida se fijó en US$ 72 por cada acción. Con ese valor, tenía una capitalización bursátil de partida de US$ 23.000 millones, mayor que la de American Airlines y once veces sus ingresos.

Uber tiene previsto cotizar en las próximas semanas con US$ 120.000 millones de valoración. Otras firmas como Pinterest, Slack y Airbnb también preparan su estreno en la bolsa este año.❖