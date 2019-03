Mercado de bodas en el Perú mueve más de US$ 500 millones por año

Actualmente, el mercado de bodas mueve más de US$ 500 millones, cifra bastante alta comparada, por ejemplo, con las exportaciones de pisco que ascienden a cerca de US$ 6 millones.

Según la Feria de Novios, se gasta cada vez más dinero en los matrimonios ya que, por lo general, en las parejas ambos trabajan y cada año se ofrecen más innovaciones.

Carlos Scaglioni, director general de la Ferias de Novios, explicó que el mayor gasto en la organización de un matrimonio es el servicio de catering (comida, tragos, torta, bocaditos), que puede llegar a representar el 50% del costo del evento.

Según los Registros Públicos, el número de empresas de catering pasó en poco tiempo de 5 mil empresas a 117 mil. Estos servicios obtienen una rentabilidad de hasta 500%.

En los niveles socioeconómicos (NSE) "A/B" el gasto de un matrimonio puede llegar a US$ 69 mil, siendo el gasto promedio US$ 15 mil. En el caso NSE "C" el gasto promedio oscila entre US$ 4 mil y US$ 5 mil.

Según el INEI, en el Perú se realizan anualmente más de 85 mil matrimonios, los cuales gastan en promedio US$ 6 mil. ❖