La Libertad lideró envíos de palta el año 2018 con US$ 293.2 millones

Las exportaciones de palta sumaron US$ 723.4 millones en el 2018, lo que significó un crecimiento de 22,8% con respecto al año anterior, según un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perucámaras.

La Libertad encabezó los envíos de palta a nivel nacional al registrar un valor de US$ 293.2 millones, equivalente a un incremento de 3,9% frente al 2017.

Más atrás se ubican Lima con US$ 197.7 millones (un crecimiento de 17,9%), Ica con US$ 108.7 millones (+39,4%), Lambayeque con US$ 60.8 millones (+111,6%) y Áncash con US$ 29.1 millones (+85,7%).

Cabe mencionar que del total despachado de frutas como productos no tradicionales en el 2018 (US$ 3,202.2 millones), el 22,6% correspondió a paltas.

En los últimos cinco años, el valor de los envíos de esta fruta ha registrado una tasa de crecimiento promedio anual de 33,3%.

El principal mercado fue Países Bajos con US$ 854.1 millones (una participación de 36,9% del total exportado); seguido de Estados Unidos con US$ 632 millones (27,3%).

Los envíos hacia España sumaron US$ 376.3 millones (16,2%) y a Reino Unido, US$ 221.8 millones (9,6%).

Las agroexportaciones totales de las empresas asentadas en Chavimochic ascendieron a US$ 1,000.389 millones el 2018.