“No existen puntos débiles para firmar TLC con la India”

El embajador de la India, Mandarapu Subbarayudu, contó a La República que su gobierno tiene una política de puertas abiertas a las inversiones extranjeras. Indicó que existen empresas hindúes en diversos sectores del Perú. Así como hay peruanos que invierten en el mencionado país, ubicado al sur de Asia.

¿Cuáles fueron los resultados de la última ronda de negociaciones entre Perú y la India?

Las negociaciones están progresando exitosamente. La cuarta ronda se realizó del 11 al 15 de marzo de este año en donde se discutió el acceso al mercado, servicios, procedimientos aduaneros, temas fitosanitarios, agricultura, barreras técnicas. Además, se conversó sobre las futuras negociaciones que se tienen planeado que sean en agosto de este año.

¿Hay sectores que señalan que, de firmarse un TLC, se generará inequidad en las condiciones laborales?

Mucho antes que se dieran estas negociaciones se realizó un estudio entre especialistas de Perú y la India y se llegó a la conclusión que ambos países saldrían beneficiados con este TLC. Se entiende que hay preocupación de los sectores, pero habría que ver si son preocupaciones genuinas o por mala información. No hay puntos débiles en este TLC sino que se busca que sea ganancia - ganancia por eso se llevan tantas rondas de negociaciones. No somos competencia sino nos completamos. No existen puntos débiles en un TLC con la India. Si es que se exporta fibra lo que vamos a hacer es usarlo en productos finales.

¿A cuánto asciende el intercambio comercial entre ambos países?

El intercambio comercial entre los dos países ha crecido mucho. En el 2018 creció en más del 20%. La cifra total es de US$ 3.732 millones. Las exportaciones de Perú a India suman un total de US$ 2.471 millones y las importaciones de India a Perú suman US$ 901.933 millones. Ahora la India está en la posición número 3 en exportaciones y en la posición número 5 de socios comerciales del Perú. Con esto se puede ver que el intercambio comercial está creciendo a pasos agigantados con lo que las oportunidades para ambos países son grandes porque son economías complementarias.

¿En qué sectores están interesados los empresarios de la India para invertir en el Perú?

El mercado viene creciendo, pero respecto a las inversiones se tienen más oportunidades en el sector servicios, minería, desarrollo de infraestructura. India es muy buena en productos farmacéuticos y también buscan la oportunidad en ese sector, además de agricultura, procesamiento de alimentos, automotores.

Y viceversa...

El mercado de la India tiene 1.300 millones de personas, por lo que los peruanos tienen oportunidades en empresas que brindan servicios mineros, servicios de transporte, como por ejemplo Vistony además del sector de bebidas en donde la empresa AJE ya tiene presencia con Big Cola. También tienen oportunidad en infraestructura.

¿Cuántas empresas ya tienen inversiones?

Hay varias empresas peruanas en la India dedicadas a brindar a diversos rubros, pero también están las empresas de la India que están en Perú en el sector farmacéutico, transporte con marcas como Mahindra y en motos con Hero MotoCorp. En el sector de tecnología está Data Consulting Group, que es bastante importante en la India y también Tec Mahindra. El modelo que tiene este grupo es que el 97% de sus especialistas son peruanos, lo cual es importante.❖