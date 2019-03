Denuncian venta de leche adulterada en Argentina

Frente a la fata de leche en los distintos puntos de venta de Argentina, comenzaron a proliferar productos lácteos de dudosa procedencia. Los usuarios comenzaron a quejarse en las redes por la desaparición de la leche en bolsa en los supermercado y la aparición de productos "truchos".

Ante esto las autoridades están analizando la situación, ya que se están vendiendo leche y derivados de la leche que en realidad no lo son, y que en sus empaque no lo advierten, por lo que se considera una publicidad engañosa, donde el proveedor está atentando contra los derechos del consumidor al no informar de forma clara y real.

Esto es un símil al caso sucedido en 2017 en el Perú con la marca Pura Vida de Gloria, que se promocionaba como leche y que en realidad no lo era pues contenía un 40% de soya, por lo que se obligó a la marca a cambiar su etiquetado donde precise el contenido y no genere confusiones en el cliente.

De igual forma en Argentina se están evaluando las medidas a tomar, pues de acuerdo a la ley vigente en dicho país, el producto debería especificar el contenido exacto del producto para darle una información completa y verídica al consumidor.