SNI: costo eléctrico puede crecer en 700% sino operan nuevas generadoras

Solo un 20% de la demanda eléctrica que se generará en los próximos cinco años podrá ser cubierta por la nueva oferta del mercado eléctrico peruano ya que no existen suficientes proyectos para la ejecución de obras de generación eléctrica y atender el requerimiento futuro de los proyectos industriales y mineros, señaló el presidente de la Comisión de Energía de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Marco Mejía.

Indicó que por ello es necesario que se elabore un plan de acción que promueva el crecimiento sostenible de la oferta eléctrica eficiente y cuyo contenido reúna el aporte conjunto del Ejecutivo, productores y consumidores, como es el sector industrial.

Mejía explicó que a partir de las proyecciones del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), se estima que la demanda de potencia eléctrica crecerá en 5,5% anual durante los próximos cinco años (2.077 MW adicionales entre 2018 y 2023), lo que contrasta con la proyección de oferta de potencia eléctrica, la cual se incrementará en solo 0,7% anual (414 MW al 2023), de acuerdo a los proyectos de generación eléctrica comprometidos a la fecha con el Estado.

“Este crecimiento dispar entre demanda y oferta ocasionará que el 80% del nuevo requerimiento eléctrico no sea satisfecho por oferta nueva sino deberá ser atendido por las plantas ya existentes, las cuales incluyen generadoras eléctricas con procesos más caros y contaminantes como el uso de diésel. El problema es que a diferencia de periodos anteriores, para el próximo quinquenio, no hay ejecución de proyectos de generación eléctrica eficiente de dimensión mayor como son las hidroeléctricas o centrales térmicas a gas natural de más de 100 MW sino solo obras proyectadas para la operación de centrales, cuya potencia individual no supera los 20 MW”, afirmó Mejía.

El representante industrial estimó que si la oferta eléctrica eficiente no acelera su crecimiento a una tasa media mayor al 2% anual, el costo marginal de producción eléctrica se puede multiplicar por 8 al año 2023 con lo que el costo marginal aumentaría en 700% es decir desde US$ 25 / MWh hoy a US$ 200 /MWh en el futuro-, lo que impactará negativamente en los costos de producción de las actividades económicas intensivas en energía como es el caso de la manufactura, deteriorando, además, la creación de puestos formales de trabajo y colocando en riesgo la competitividad de las empresas en el corto plazo.

El presidente de la Comisión de Energía de la SNI, sostuvo que el débil crecimiento proyectado de la oferta eléctrica a costos competitivos se explica principalmente por: i) la incertidumbre regulatoria que desincentiva la inversión con proyectos normativos que no cuentan con el debido sustento técnico (entre otros, el Proyecto de Ley 2320/2017), ii) postergación de la llegada del gas natural a las plantas de respaldo que hoy se mantienen a diésel, y iii) marco regulatorio inadecuado para la contratación de energía renovable no convencional por parte de usuarios libres y distribuidoras, desincentivando la inversión en tecnologías eficientes cuya instalación puede demandar solo 1 año, más tiempo para permisos de instalación (por ejemplo, eólica y solar), iv) ausencia de condiciones para aprovechar el potencial hidroeléctrico del país (entre otros, la complejidad regulatoria y social para construir grandes hidroeléctricas).