Indecopi multa a gimnasio Sportlife por incumplimiento de servicios

La empresa YTB Fitness S.A.C fue multado por el Indecopi con 19 UIT, equivalente a 79.800 soles, al no informar a sus clientes sobre el cierre del gimnasio Life - del cual es titular - y por incumplir con la apertura del gimnasio con la marca Sportlife, ambos ubicados en el distrito de San Miguel.

Así lo informó el Indecopi a través de la Resolución 100-2019/ILN-CPC del 01 de febrero de 2019. La entidad señaló que se infringió los deberes de información, idoneidad y el derecho a la protección a los intereses económicos de los consumidores, ya que no comunicó a sus clientes sobre el cierre del gimnasio Life; así como por incumplir con la apertura del gimnasio Sportlife, en el Centro Comercial Plaza San Miguel, y por restringir la devolución de dinero solo a los usuarios que contaban con membresía no activa o no utilizada.

En detalle, se multó a la empresa con 2 UIT por falta de información a sus usuarios sobre el cierre del gimnasio Life. Así como con 12 UIT por incumplir con apertura del gimnasio Sportlife, y 5 UIT por restricción de la devolución de dinero.

Además, la empresa ahora tendrá un plazo de 30 días hábiles pardevolver el costoa de la membresía a los usuarios que resultaron afectados, en la parte proporcional al servicio no prestado.

Por último, se le ha exigido a YTB Fitness S.A.C. acreditar el cumplimiento de lo ordenado en el plazo máximo de cinco días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo antes señalado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva no menor de 3 UIT por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.