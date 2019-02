Se complicaría la entrada de una nueva AFP al mercado

César Chang, vicepresidente de Inversiones de AFP Integra, consideró difícil la entrada de una nueva AFP al mercado peruano por el nivel de competencia en el cobro de comisiones a los afiliados que se ha alcanzado al eliminar la comisión por flujo.

Chang aclaró que "no es por barreras oligopólicas de entrada propias del tipo de mercado", si no que al eliminarse el cobro de comisión por flujo (sobre el sueldo) en la última licitación, una nueva AFP tendría que estar dispuesta a ofrecer una comisión competitiva solo en el componente por saldo (sobre el fondo del afiliado). Esto, en un inicio, podría no ser rentable para una empresa.

"Existen condiciones para que eso (una nueva AFP entre al mercado) pase, lo que está pasando es que tenemos precios más competitivos en forma internacional y eso hace más difícil que alguien venga y gane (la licitación)", dijo Chang a la prensa.

Durante la última licitación realizada por la SBS, AFP Integra ganó la posibilidad de recibir a los nuevos afiliados al ofrecer una comisión mixta que incluye un descuento de 0,82% sobre el saldo (fondo) y 0% sobre el flujo (sueldo).