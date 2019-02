Congreso no agenda ley que hace justicia a 12 mil jubilados ONP

Veinticinco años y nueve meses. Este es el tiempo que Héctor Manrique acreditó ante la ONP y que lo hacen merecedor de su pensión de jubilación.

Un peruano como muchos, que a lo largo de su vida trabajó como cajero de un banco, personal de vigilancia, en la construcción de una carretera en Áncash e, incluso, como trabajador del Congreso. Hoy, a sus 67 años y con miles de documentos en mano, lo que menos quiere es que la burocracia y sus interminables trámites quiebren su anhelo por gozar de una pensión digna. "Teniendo un dinero que me han depositado fruto de mi trabajo y mi esfuerzo, que nadie me ha regalado... no me lo quieren dar", comentó.

Veinte años es el mínimo de aportes que exige la ONP a los trabajadores para garantizarles una pensión. Héctor los cumple y con amplia diferencia. Sin embargo, el sistema público de pensiones solo le quiere reconocer 14 años y 9 meses de aportaciones.

"He ido en dos oportunidades en el 2017. Me dijeron lo mismo", dijo en diálogo con este diario. Ahora, con documentos fedateados, intentará un tercer proceso y, además, quiere formar una asociación de jubilados de la ONP. "Deben haber miles de casos como el mío. Yo soy administrador de empresas, pero a mi edad, ¿quién me va a contratar? Hoy me levanto en las mañanas a vender cosas. Sale para algo, para la comida o algunas cosas", confesó.

Para casos como los de Héctor es que el Gobierno presentó un proyecto de ley que faculta a la ONP a allanarse en determinados juicios y reconozca la pensión a cerca de 12 mil jubilados. Uno de los criterios, precisamente, es que la ONP se allanará y pagará la pensión en aquellos casos donde la principal disputa entre el jubilado y el sistema público sea la acreditación de años aportados.

Entre los otros criterios, se establece, por ejemplo, que la ONP se allanará en casos donde trabajadores bajo la Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros adolezcan de una enfermedad.

Además, el proyecto considera que para el cálculo de la pensión, ya no se considerarán aquellos meses en los que no hubo aporte a la ONP, sino que deberán sustituirse por los periodos en los que sí hubo ingreso asegurable. Con ello, aumenta el nivel de pensión.

Este proyecto ingresó al Congreso en setiembre del 2018 y en noviembre se tenía un dictamen para aprobarse en el Pleno. Tratándose de una propuesta que nació del Ejecutivo y por pedido expreso del presidente Martín Vizcarra, hablamos de un dictamen que sería ley automáticamente. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido agendado por el Legislativo.

Fuentes confirmaron a La República que desde el año pasado, el tema no ha sido tocado por el Congreso ni por la Comisión Permanente, pese a que la ONP "ya está lista" para iniciar el proceso de descarga de casos bajo los parámetros que establece la ley.

Aprobarla será un primer paso para imponer justicia en el sistema previsional público, que a la fecha carece de otros males.

Tal como se muestra en la infografía, al 2018 el sistema tiene 1 millón 583 mil 118 aportantes quienes, si se jubilaran mañana, obtendrían una pensión que en promedio es de S/ 523,49. Insuficiente para garantizar una vida digna en la vejez.