Industria pesquera exportadora pierde hasta US$ 10 millones al mes por sobrerregulación

Más de 100 empresas exportadoras de consumo humano directo del sector pesca y acuicultura pierden hasta 10 millones de dólares al mes por una "excesiva sobrerregulación" en el trámite de certificación de los productos que finalmente terminan almacenados en cámaras de congelación o almacenes.

Así lo informó lo informó el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Carlos Milanovitch, quien indicó que el sector exportador de consumo humano directo actualmente está sobrerregulado y sujeto a una serie de análisis, ensayos y trámites que entorpecen que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) otorgue de manera oportuna la certificación necesaria para la exportación de los productos.

Dicha demora provoca que las empresas incurran en pérdidas económicas - cerca de 10 millones de dólares al mes - al tener que alquilar cámaras congeladoras para almacenaje en frío de las mercancías, que en reiteradas ocasiones, llega a estar hasta 30 días retenida antes de ser exportada al país comprador, explicó.

“Un exportador de conchas de abanico o pota congelada, desde que decide exportar hasta que sale el embarque, entre análisis y trámites, demora en promedio entre 20 a 30 días, es decir, este es el tiempo que está almacenado el producto en las cámaras congeladoras, generando pérdidas por lote de hasta 16 mil 200 dólares por día por costos de frío ”, agregó Milanovitch.

Solución

Para aliviar dicho problema, el representante de la SNI, propuso la formación de un equipo de trabajo público-privado, cuyo objetivo sea la revisión del manual de indicadores de pesca y acuicultura publicado en el 2015, a fin de analizar la normativa, aclarar algunos puntos en específico, completar algunos parámetros que no fueron contemplados inicialmente en la norma y definir el procedimiento en los casos de productos no contemplados, pero con potencial de exportación.

Optimizando la normativa no solo se evitará estos ‘costos de no calidad’, como se denomina a los costos que no dan valor agregado al producto, sino que se dará un paso adelante en la mejora de la competitividad del sector, pues actualmente esta situación ocasiona que las exportaciones se posterguen de un mes a otro, generando retrasos en las operaciones y cambio de planes en las empresas por el dinero que demandan los embarques retenidos, expresó.

Nuevos mercados

De otro lado, Milanovitch solicitó que el Sanipes en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Cancillería fortalezcan su trabajo de apertura de mercados para los nuevas especies y productos exportables que ofrecen las empresas de consumo humano directo peruanas.

El representante del Comité de Pesca y Acuicultura detalló que actualmente se espera la apertura de mercados como China para la exportación de pejerrey; de Europa para conchas de abanico frescas; y de Brasil para la trucha.