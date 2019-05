La historia de éxito de 5 niños que ganan más de 200 mil dólares al año

BBC

La BBC hizo un recuento de 5 historias de personas menores a 17 años que vienen obteniendo gran cantidades de dinero e inspirando a muchos en el mundos.

El primer caso es el de Marsai Martin. La actriz de 14 años es la productora ejecutiva más joven de la historia de Hollywood. Ella es la estrella de la serie estadounidense "Black-ish" y se prepara para participar en la película Little. Martin firmó un contrato de 200 mil dólares y existe la posibilidad de que sume 300 mil dólares adicionales, según información de TMZ.

En la lista también se encuentra Cory Nieves, director ejecutivo de Mr Cory's cookies, quien inició el negocio a los 6 años con ayuda de su madre, en Estados Unidos. Él vendió chocolate caliente en su barrio, luego galletas y su negocio fue creciendo hasta que en el 2017 consiguió una inversión de 100 mil dólares, tras aparecer en el programa The Profit.

También está el caso de Mosiah Bridges, un joven de 17 años que a los 9 años cre+p Mo's Bows, una marca que fabrica corbatas y corbatines para hombres. En el 2017, firmó un contrato de 7 cifras para fabricar corbatas y corbatines para los jugadores de 30 equipos de la NBA. En 2018, tuvo ventas por más de 600 mil dólares en productos.

Por su parte, Mikaila Ulmer vende limonadas en más de 500 tiendas de Estados Unidos a sus 13 años. Ella es la directora ejecutiva de la compañía Me & The Bees Lemonade y cuenta con un trabajo a tiempo completo. A sus 9 años firmó un contrato de 11 millones de dólares para vender su producto a la cadena Whole Foods.

Finalmente, Ryan Kelly tiene 14 años y a los 10 años junto a su madre hicieron una empresa de golosinas saludables para mascotas. La idea fue financiada por el programa de televisión Shark Tank. Se sabe que las ganancias pasaron de 800 dólares a las 6 cifras.