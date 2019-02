CEO de Huawei: “EEUU no podrá aplastarnos”

El presidente y fundador de Huawei, Ren Zhengfei, fue enfático sobre la campaña que emprende hoy EEUU contra la compañía.

"No hay manera de que EEUU pueda aplastarnos. El mundo no puede dejarnos porque estamos más avanzados. Incluso si persuaden a más países para que no nos utilicen temporalmente, siempre podemos mejorar un poco las cosas", dijo en una reciente entrevista con la BBC.

La administración norteamericana ha invocado a sus aliados en el mundo a no comprar productos Huawei acusándolos de espionaje.

EEUU cree que mediante el sistema de los equipos se podría infiltrar la inteligencia china. Esto ha hecho que en países como Reino Unido se esté reconsiderando usar su tecnología para la nueva red 5G.

La hija de Zhengfei, quien se desempeñó como alta ejecutiva de la marca, hoy se encuentra entre los acusados de espionaje por fiscales estadounidenses. Algo que el fundador ha considerado una persecución política. "Nuestra empresa jamás llevará a cabo ninguna actividad de espionaje. Si lo hiciéramos, cerraríamos", aseveró.❖