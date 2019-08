Pesca industrial cerca a la milla 1 queda descartada

El Gobierno descartó la propuesta de los industriales pesqueros para poder capturar anchoveta dentro de las 5 millas en el litoral sur. Así lo dio a conocer el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes.

“Ya hemos estado conversando con los pescadores artesanales; ellos no están de acuerdo. Entendiendo que ellos no están de acuerdo con ese proceso hemos decidido que no vamos a desarrollar la pesca industrial de la milla dos a la milla cinco”, indicó el titular del sector.

De este modo, se deja de lado la propuesta que fue impulsada en su momento por la Sociedad Nacional de Pesquería y que buscaba reponer el Régimen Especial de Pesca en la zona sur ( frente a Arequipa, Tacna y Moquegua), un Decreto que data del 2008 y que permitía a los industriales pescar anchoveta más cerca del litoral.

Dicha medida fue derogada para salvaguardar la actividad de los pescadores artesanales frente a los esfuerzos pesqueros de la flota industrial; además de garantizar la sostenibilidad del recurso que llega a esta zona en su etapa de reproducción.

El entonces gobernador de Moquegua Martín Vizcarra, los demás gobernadores y los artesanales de dicha zona del país se opusieron al ingreso de los industriales y la medida quedó derogada.

Cabe precisar que existen estudios sobre que en dicha zona del litoral, el recurso se encuentra sobreexplotado. Fue el Instituto de Fomento Pesquero, entidad de investigación marítima chilena, quien realizó un análisis sobre el recurso en el litoral de Perú y Chile.

Usando también información del Instituto del Mar del Perú, el informe señala que “hay una probabilidad cierta de definir el stock de anchoveta en estado de agotamiento y sobrepesca”; además que a mediados de la década pasada, “la tendencia creciente de mortalidad por pesca de la flota chilena, han llevado a que la población de anchoveta se reescale a la mitad de sus valores históricos”. ❖