Freelancer: qué es y cuáles son sus ventajas frente a un trabajo tradicional

Pueden trabajar desde otro país y su empleador ni siquiera sabría. Podría estar veraneando en alguna playa de Cancún mientras envía archivos a su jefe. Masomenos así es la vida de un freelancer aunque , claro, también enfrenta otro retos.

No tienen horarios definidos. No conocen de 8 horas diarias de trabajo. No hay un código de vestimenta pues no necesitan presentarse en su oficina. Trabajan desde su casa o un espacio compartido, como una cafetería o en la casa de algún amigo. Y en algunos casos, podrían ganar muchos más, pues al no tener horarios, podrían tener hasta tres trabajos a la vez.

Ser freelancer suena como la mejor creación del último siglo en el aspecto laboral, pero a ¿qué retos se enfrentan? Te contamos todos los detalles:

¿Qué es ser freelancer?



Un freelancer es un trabajador independiente que ofrece trabajos específicos para empresas o personas, de forma autónoma, gestionando él mismo su tiempo y trabajo.

¿Cuáles son las ventajas?

Lo principal, no hay horarios. ¿qué alivio, verdad? Cada freenlacer puede administrar sus tiempos como mejor le convenga. Si se organiza y maneja bien sus habilidades podría tener hasta más de dos empleos.

Trabajas en pijamas. Ya lo comentamos antes, podrías estar totalmente despeinada y no importaría, pues trabajas desde casa y en la mayoría de los casos, las reuniones de trabajo se hacen por videollamada.

No hay límites en los ingresos. La clave es ser responsable y organizado, sólo así, podrán ser recomendado muchas veces y obtener más clientes.

¿Y las desventajas?

Tus vacaciones no son remuneradas. Tampoco tienes gratificaciones entre otros beneficios que muchas veces un trabajador en un régimen laboral sí las tiene, como escolaridad, entre otros.

Según un estudio que realiza anualmente Workana, sólo en 2016 el mercado freelance creció por sobre el 180%. Actualmente en América Latina los países con mayor índice de profesionales independientes son Brasil con el 50%, seguido de Argentina con un 13%, luego México con 12% y Colombia con un 7%.