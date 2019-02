Empresa peruana busca a joven que quiera ser su gerente general por un mes

Por cuarto año consecutivo The Adecco Group anunció su convocatoria para la iniciativa "CEO for One Month", la cual ofrece la oportunidad a los jóvenes peruanos de convertirse en gerente general de esta empresa por un mes bajo la supervisión directa del director general de dicha empresa.

The Adecco Group es una empresa multinacional que cuenta con 32 mil empleados, quienes deberán ser dirigidos por quien resulte elegido. La empresa informó que la elección incluye el pago de un sueldo de 13 mil soles y tiene como finalidad ayudar a financiar la formación del candidato que resulte elegido.

¿Cómo convertirme en gerente general?

Desde el 18 de febrero hasta el 16 de abril, los jóvenes que tengan conocimiento de inglés avanzado, recién graduados o que se encuentren en los últimos ciclos de su carrera podrán postular para ser CEO de The Adecco Group por un mes. Se trata de la empresa global más grande de recursos humanos en el mundo.

Entre las habilidades para postular, se valorará la agilidad para aprender, curiosidad, resolución de problemas complejos, habilidades de análisis y comunicación, enfoque al cliente e innovación.

Para participar, inscríbete en https://www.ceofor1month.com/ceo-for-one-month/