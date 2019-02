Lote 192: Pérdidas por rotura del Oleoducto Norperuano suman 50 millones de dólares

Richard Hebert, CEO de Frontera Energy, empresa que opera el Lote 192, el lote petrolero con las reservas más grandes del país, estimó que las pérdidas por la paralización del Oleoducto Norperuano alcanzan a los 50 millones de dólares tanto para la empresa como para el Estado peruano.

El Oleoducto Norperuano se encuentra paralizado desde el 27 de noviembre luego de un ataque a la infraestructura en la comunidad de Mayuriaga, en Loreto. Desde entonces, según Frontera Energy, la empresa perdió 10 millones de dólares mientras que 40 millones de dólares corresponden al Estado.

"Para el Estado hay pérdidas muy grandes en términos de regalías y canon minero. Loreto pierde cerca de 2.6 millones de dólares en regalías cada mes. Aún peor es la pérdida de empleo. Tenemos 2.500 personas sin empleo, mucha gente de Iquitos, profesionales en la industria, profesionales en el lote", dijo Hebert en conferencia de prensa.

Además, destacó que hasta el momento la empresa "no ha tenido buenos resultados financieros de nuestras inversiones en el lote", pues las constantes paralizaciones del Oleoducto perjudican sus actividades.

"Estamos decepcionados y preocupados porque no hemos visto una solución y no es claro cuando habrá una solución a este problema. El problema central es que no es una prioridad arreglar la situación.Todos están sufriendo. Quisiéramos ver más acción y enfoque", agregó el CEO de Frontera Energy.