Competencia entre low cost apunta a beneficiar a los usuarios nacionales

La guerra de las low cost (bajo costo) está revolucionando el mercado peruano de aerolíneas, lo cual beneficia a los usuarios.

Y es que ayer por la mañana, Sky Airline anunció que empezará a operar desde el próximo 8 de abril, por lo que lanzó pasajes aéreos con una tarifa promocional, por tres días, desde S/ 40 por tramo y desde provincias a S/ 16.

Dichos precios son para 7 destinos: Pucallpa, Iquitos, Piura, Trujillo, Cusco, Tarapoto y Arequipa.

José Raúl Vargas Feldmuth, CEO de SKY Perú, explicó que dicho precio es una promoción que durará tres días y se ofertarán 50 mil asientos para viajar entre abril, mayo y junio.

Indicó que una vez que se agote dicha promoción, los pasajes aéreos tendrán la siguiente tarifa base por tramo: partiendo de Lima desde US$ 17 y partiendo de provincias desde US$ 10.

SKY indicó que son tres tarifas las que están disponibles para los usuarios: Zero, Plus y Full, cada una con una serie de servicios a modo de “combo” para que el pasajero pueda elegir lo que necesite.

La tarifa Zero, la más económica, permite que el pasajero pueda llevar en cabina un bolso de mano (35x25x45 cm) y una casaca o abrigo. Mientras que las tarifas Plus y Full contemplan eso y otros servicios adicionales como equipaje en bodega de 23 kilos, check in preferente, asiento preferente en embarque y otros.

La competencia no se hizo esperar y, ayer por la tarde, Viva Air salió a contraatacar y a ofrecer pasajes desde S/ 18 o US$ 4,99 hasta el 14 de febrero. Los pasajes que ofrecen son para volar entre el 4 de marzo y el 30 de junio de este año.

Los destinos son: Cusco - Lima desde US$ 4,99; Lima - Cusco desde US$ 12; Arequipa - Lima desde US$ 7; Lima - Arequipa desde US$ 12; Tarapoto - Lima desde US$ 7; Lima - Tarapoto desde 7; Piura - Lima desde US$ 6; Lima - Piura desde 12; Iquitos - Lima desde US$ 7; Lima - Iquitos desde US$ 12.

Indicaron que también están otros destinos como Jaén, Talara y Chiclayo con pasajes desde US$ 20.❧

claves