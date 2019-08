Cajas de Ahorro duplicaron su participación en créditos para la primera vivienda

En el 2013, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito tenían el 6,08% de los créditos Mivivienda que entregó el sistema financiero. El monto, como se observa en la infografía, era ínfimo frente a la participación que tenían los bancos. Sin embargo, en 5 años, el escenario ha cambiado y las cajas casi han duplicado su participación, alcanzando el 11%.

Las financieras también tuvieron un crecimiento exponencial: pasaron de 0,04% en el 2013 a 16,87% en el 2018. En ambos casos, su potencial como agentes de inclusión financiera ha hecho retroceder a los bancos, que en 5 años bajaron de 74,02% a 60,1%.

Para el exdirector nacional de Vivienda Manuel Balcázar, elevar la participación del sector microfinanciero haría que su oferta de créditos sea más atractiva frente a la que ofrecen los bancos. Tal como se observa en la infografía, las tasas de interés de las cajas y financieras aún son altas frente a las que ofrecen los bancos.

"Las tasas que ofrecen aún son un par de puntos más altas frente a los bancos. No olvidemos que este segmento conoce al público objetivo de la vivienda social", aseveró.

Para ello, Balcázar consideró necesario que desde el Gobierno haya una mayor interacción con estas entidades microfinancieras. "A lo largo de los años, el sector Vivienda ha sacado algunos productos que no han cuajado porque no han conversado con las cajas y financieras. Ellos tienen ahorristas que podrían fácilmente calzar en el sistema", agregó.

Posición similar tuvo el presidente ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Marco del Río. "Todavía hay un 70% de las familias peruanas que no acceden al crédito hipotecario. Esto porque existe un alto porcentaje de informalidad. Está pasando que las familias llegan a los bancos, no justifican ingresos y no se les aprueba el crédito. ¿Cómo revertimos eso? Con las cajas y financieras. Sin embargo, su capacidad aún es pequeña", afirmó.

Para dotar de recursos a las cajas y financieras es que el Ministerio de Vivienda habilitó la modalidad para que los fondos de inversión privados puedan comprar cartera hipotecaria.

En palabras de Marco del Río, esto ayudará a que "vuelvan a tener patrimonio y puedan seguir colocando créditos".

"Hoy ya están autorizados para comprar. Yo supongo que en un par de meses veremos noticias para ver la compra de carteras. Así que veremos una gran campaña de las financieras y cajas para seguir ofreciendo créditos", dijo Del Río.

En vista de que aún existe un amplio número de peruanos que no acceden a su primera vivienda, atender esta demanda será vital en el 2019.

Según datos proporcionados por ADI, este año se espera vender más de 16 mil unidades inmobiliarias y el 60% de estas serán vivienda social con bonos del Gobierno.