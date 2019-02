“En el turismo y el comercio exterior está el futuro de Cajamarca”

¿Cómo ha encontrado la casa?

Con muchas deficiencias, es notorio que no ha tenido mucho apoyo del gobierno regional, es una de las direcciones que más respaldo requiere de esta nueva gestión.

¿Espera recibirlo del nuevo gobernador?

Mesías Guevara ha dicho que apoyará todo lo que sea el turismo, emprendedurismo, comercio exterior, y en ese sentido ha asegurado que atenderá todas las demandas de este sector que más impulso necesita en la región; porque ha venido trabajando de espaldas a otras instituciones, no hubo mucha articulación, y esto es evidente, ha sido más por el tema político que por capacidades, hay muy buenos profesionales en esta dirección que he tenido el gusto de conocerlos, pero definitivamente no ha tenido el respaldo político del Movimiento de Afirmación Social (MAS), que debe tener, porque los últimos cinco años en el tema de turismo ha sido desastroso para Cajamarca, en tanto y cuanto no ha habido articulación con el gobierno nacional, los presupuestos que se asignaron desde el Ejecutivo han sido exiguos, sobre todo cuando se los compara con otras regiones del sur del país, y particularmente Cusco, Arequipa o Ica.

¿Qué cifras?

Yo trabajé en la Comisión y Cuenta General del Congreso de la República, y aquel entonces veíamos, con tristeza, cómo al sur se le otorgaba varios millones de soles del Plan Copesco, y a Cajamarca no, nos daban asignaciones que en algunos casos no llegaban a cien mil soles anuales.

Bajo ese panorama, ¿qué pretende hacer desde este cargo?

La industria sin humo que es el turismo y el comercio exterior es el futuro del Perú y Cajamarca.

Siempre se dice lo mismo.

Nosotros como dirección regional de manera puntual, estamos articulando algunas cosas, sin nada de humo, tenemos que llevar Cajamarca, al Perú y el mundo, tenemos tareas concretas; actualmente el gobernador regional nos ha dado el encargo para construir la marca Cajamarca, que es un elemento muy útil, que nos permitirá tener nuestros productos con una marca, que tengan una aceptación general y sea vendible, tenemos que trabajar juntos con el gobierno central para poner en valor muchos atractivos turísticos que la región tiene, solo para poner un ejemplo: Tantarica, en Contumazá, las lagunas de San Nicolás, un paraje hermosísimo; sin embargo, el nivel de turistas todavía es muy escaso.

Pese a los esfuerzos y buenas intenciones estamos rezagados, estamos perdiendo piso en relación a Kuélap, y ni hablar del Cusco.

Efectivamente, esto pasa porque Cajamarca no ha estado como un destino prioritario para la gestión anterior, creo yo por la inacción de las autoridades. Cajamarca tiene el potencial para ser uno de los lugares más atractivos del norte del Perú, el encuentro de dos mundos, es un hito importantísimo que merece darle mayor realce. En ese sentido, sobre todo en el turismo latinoamericano, tenemos mucho que trabajar para atraer más gente, podemos incrementar sustantivamente el número de turistas.

¿Es un desafío para usted, pese a las condiciones adversas, cumplir sus metas?

Para mí, trabajar por mi región es un reto y a la vez un gozo. Tengo un gran compromiso, hacer que esté en los ojos del mundo y ese es el reto.