¿Cuántos millones de más pagaron los peruanos por el balón de gas en 2018?

Pese a que la tarifa de referencia internacional de propano cayó en el 2018, el precio a la venta al público del balón de gas subió 3,3% el año pasado, denunció el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu).

Según un informe, las variaciones de precios del balón de gas o GLP de 10 kilos, de Pluspetrol - el mayor productor de GLP del país -, versus su referencia internacional de propano Mont Belvieu en Estados Unidos en el año 2018, el cilindro de gas subió 3,3%, mientras que el productor alzó 10,1%.

“El precio de venta al público del balón de gas peruano de 10 kilos subió 3,3% el 2018, pese a que su precio de referencia internacional bajó en 29,3% en ese periodo. Es decir, que los usuarios pagaron la exorbitante suma de 1.225 millones de soles más, afectando gravemente sus economías familiares. Inaudito y abusivo”, afirmó el presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa

“¿Qué va a decir el gobierno ahora? Tras indexar irregularmente el GLP peruano al petróleo que no contiene, no se trasladó la estrepitosa caída del precio internacional de su derivado de referencia en 29,3%, dejando de reducir el balón de gas en 11.17 soles y venderse a 27 soles. Es decir, los consumidores pagan por un producto cuyo precio no refleja su real materia ni tampoco la enorme baja de su ficticio origen. Escándalo”, subrayó Plate.

Agregó que 4 de cada 5 hogares cocina con balón de gas, por lo que todas esas familias habrían pagado sobreprecios perjudicando gravemente sus intereses económicos.

Dato

El informe se habría realizado con información del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI) y la Oficina de Información Energética de EE.UU. (EIA por sus siglas en inglés).