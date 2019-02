Estrategias para que una mujer ascienda a mejores cargos en las empresas

Tener talento y preparación, a veces, no es suficientes para que las mujeres asciendan a mejores cargos empresariales.

De allí ha nacido el networking una tendencia que consiste en establecer vínculos sociales y desenvolverse en redes de influencia con el objetivo de crear relaciones profesionales que tengan como fin el beneficio mutuo, la colaboración y el crecimiento profesional. Unas de sus prácticas consiste en prestar apoyo psicológico en momentos de tensión, la generación de ideas en conjunto, un ambiente de compañerismo y el desarrollo de habilidades sociales en general, lo cual ayuda a las personas a potenciar su capital social. Asimismo, es considerada una competencia vital para manejar y orientar la propia carrera, sobretodo de las mujeres, reseña Forbes México.

¿Cómo hacer networking?

En una investigación titulada “Networking Behaviors and Career Outcomes: Differences for Men and Women”, se presentan cinco acciones que favorecen el desarrollo exitoso en redes de influencia:

1. Mantener los contactos. Toda relación implica tiempo y dedicación, y los vínculos profesionales no son la excepción: la confianza se genera con el tiempo.

2. Socializar. Buscar y mantener relaciones cordiales con miras al crecimiento mutuo, así como procurar el intercambio de conocimiento y de servicio.

3. Involucrarse en actividades profesionales. Los miembros más participativos tienden a ser percibidos como poseedores de alto potencial.

4. Participar en la comunidad. Ser parte de la conversación, compartir ideas, experiencias y puntos de vista, así como asistir a eventos organizados por la compañía.

5. Incrementar la visibilidad al interior de la compañía a través de la búsqueda activa de tareas de alta visibilidad. De esta forma, se puede demostrar que se cuenta con el capital humano para ocupar puestos de mayor responsabilidad.