Reserva Federal se reúne esta semana, pero mercados no esperan un alza de tasas

Este martes y miércoles serán las primeras reuniones de la Reserva Federal estadounidense (Fed), pero los mercados dan por descontado que las tasas de interés se mantendrán luego del escenario turbulento del 2018.

Se espera que el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, deje en claro que la entidad será paciente antes de aplicar cambios en la política monetaria. En los mercados a futuro se apuesta a que la Fed se aferrará al statu quo durante todo el 2019, pero otros estiman que el nuevo aumento de tasas sería en diciembre. En cambio, algunos economistas creen que las actuales condiciones económicas podrían obligar a la Fed a tomar decisiones no esperadas. “El peligro ahora está en que los mercados no esperan nada”, dijo Ian Shepherdson, de la consultora Pantheon Macroeconomics. “La Fed podría dar un rápido giro en cuanto advierta que lo que se teme no es tan grave”, estimó.

Los datos de la economía estadounidense en diciembre demostraron una fuerte creación de empleo y una inflación que no generó inconvenientes.

Si bien ambos datos son alentadores, algunos sectores sí se vieron golpeados. En medio de la pelea comercial del presidente Donald Trump con China, el sector manufacturero tuvo su mayor caída mensual en diciembre desde la crisis mundial de 2008.

También decayó la cantidad de pedidos de bienes duraderos y hubo un decepcionante crecimiento de los ingresos. La revisión a la baja del PBI del tercer trimestre evidenció la mayor caída de exportaciones en una década.

Asimismo, la confianza de los consumidores estadounidenses fue la menor en dos años. Si bien es difícil augurar que se entrará a una recesión, los riesgos comienzan a acumularse.❧