Precio de combustibles y alimentos incidirán en la inflación del 2019

El indicador de inflación permite determinar cuánto variaron los precios de los productos y servicios en Lima y a nivel nacional.

Así, tenemos que en el 2018 este indicador fue de 2,19% y, según información del INEI, responde a aumentos en rubros como transportes, servicios de enseñanza, alimentos y bebidas. Este último rubro, que tiene más peso en el cálculo del indicador, creció 1,95% por el alza en el precio de los tubérculos.

Aún con todo ello, la inflación en el año 2018 se mantuvo dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (BCRP), que está entre 1% y 3% y que se considera saludable.

De hecho, tal como se muestra en la infografía, la inflación incluso llegó a estar por debajo del límite inferior del rango (1%) durante el 2018 situándose en 0,4%.

Ahora, ¿cómo se comportarán los precios de los productos y servicios durante el 2019? Según las proyecciones del área de estudios económicos del BBVA, la inflación se elevaría levemente al término del 2019 hasta un 2,3%, aún dentro del rango meta.

Esto debido a una serie de factores que inciden en ella. Empujarán al alza el precio de los alimentos, que han comenzado una recuperación desde el 2018. A diciembre, estaba en 2%. “Cuando uno saca un promedio de 7 años, el ritmo al que aumenta el precio de los alimentos es de 3%. Entonces, aún hay un espacio”, sostiene Francisco Grippa, economista jefe del banco.

Otro factor que empujará al alza la inflación será el precio de los combustibles. Durante el 2018, el precio promedio del petróleo WTI, que es referente para el precio de nuestros combustibles, fue de US$ 48 por barril. “A fines de año debería estar a US$ 56 por barril. Eso debería traspasarse al precio de los combustibles locales. Pero no todo, porque si en la bajada no se traspasó todo, en la subida tampoco debería pasar. Ojalá sea así”, dijo Grippa.

Y es que en el 2018, tal como ya lo había advertido el BCRP, la caída del WTI no se vio reflejada en el mercado peruano y, en consecuencia, hizo difícil que la inflación descendiera más.

El único indicador que incidirá a la baja en la inflación será la apreciación de la moneda local, lo que lleva al precio del dólar a descender.

En el 2018 fue de 3,6% y contribuyó a que el precio de alquileres, electrodomésticos, autos anote descensos.