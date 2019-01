MEF: "Si por combatir a la corrupción va a caer el PBI, bueno pues mala suerte"

En una conferencia para medios extranjeros, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, dio a conocer los proyectos privados que se ejecutarán en nuestro país en los próximos dos años para fortalecer el crecimiento económico, aunque también habló sobre el impacto que los actos de corrupción podrían tener sobre el PBI nacional.

Al respecto, el titular del MEF indicó que "si por combatir a la corrupción va a caer el PBI, bueno pues mala suerte. Lo principal es combatir la corrupción con una mirada de mediano y largo plazo", afirmó.

Cabe señalar que en 2017, los escándalos de corrupción de Odebrecht frenaron diversos proyectos de inversión y el PBI se redujo en 0,6% ese año.

Inversiones

De otro lado, el titular del MEF señaló que la economía peruana apunta a dejar de depender de la minería, aunque las ventas mineras representan el 60% de las exportaciones totales de nuestro país, aproximadamente.

"No esta mal crecer sobre la base de la minería, pero no podemos depender de la variación de los precios internacionales para crecer más o para crecer menos, porque nosotros no podemos incidir en los precio", apuntó.

Asimismo, recordó que la inversión anunciada en proyectos privados en Perú suma unos 19,000 millones de dolares para los próximos dos años, en la que destaca el desarrollo de la mina de cobre Quevalleco por parte de Anglo American con 5,300 millones de dólares.

(Reuters)