26 “ricos” tienen lo mismo que 3.8 mllns de pobres

Un reciente informe de Oxfam revela que 26 de las personas más acaudaladas del mundo poseen la misma riqueza que 3.800 millones de pobres, lo que refleja el alto nivel de desigualdad que hoy existe en el mundo.

“Esta alarmante crisis global de desigualdad es el reflejo del fracaso del sistema económico actual. Los gobiernos deben actuar inmediatamente para lograr cambios reales y un futuro digno para todas las personas”, señaló el director general de Oxfam, José María Vera.

Según el informe, los milmillonarios –quienes tienen riqueza por más de US$ 1.000 millones– se duplicaron entre el 2008 y el 2018. Su riqueza se incrementó el año pasado en US$ 900 mil millones (lo que equivale a US$ 2.500 millones al día), mientras que la “fortuna” de los 3.800 millones de personas más pobres del mundo se redujo en un 11%.

El informe también muestra que esta desigualdad afecta especialmente a las mujeres y niñas.❧