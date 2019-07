Factores externos detrás de la caída del dólar en lo que va del 2019

Desde el 1 de enero hemos podido observar cómo el dólar ha sufrido una caída constante. Es así como el 31 de diciembre esta moneda cerró en S/ 3,37 y se ha mantenido a la baja hasta llegar a S/ 3,328 al 21 de enero.

Economistas concuerdan en que esta ligera, pero constante depreciación de la moneda estadounidense se debería principalmente a factores externos como el anuncio de la Reserva Federal (FED), en el que asegura que este año elevaría la tasa de interés tan solo dos veces.

A través de un comunicado, la FED anunció, después de su última reunión política en el 2018, que proyecta solo dos alzas de tasas este año, por debajo de las tres que habían predicho en setiembre del año pasado.

El economista Jorge González Izquierdo explica que cuando sube la tasa de interés en dólares, los capitales que se encuentran en países latinoamericanos como Perú tienden a regresar a EEUU, lo que ocasiona que el dólar eleve su valor al existir menos billetes circulando.

Sin embargo, en esta ocasión sucede lo contrario, ya que al subir la tasa de interés solo dos veces en el año el dinero tiende a quedarse en los países en los que se encuentra.

En palabras del economista Javier Zúñiga, quien coincide con esta razón para la baja del dólar, “la tasa de referencia de los EEUU no se mueve y al no moverse el dólar no se convierte en una alternativa interesante para los inversionistas”.

La guerra comercial entre China y EEUU tuvo una afectación en sus inicios en el precio del dólar debido a que el país asiático dejó de comprar productos primarios a Perú. Sin embargo, para Zúñiga, este tema ya no estaría influenciando en la moneda estadounidense.

“La decisión de llegar a un acuerdo temporal para la guerra comercial se tomó a finales de noviembre del año pasado en Argentina, cuando se reunieron los presidentes de ambos países. Ya pasaron cerca de dos meses como para precisar que eso haya influido en la caída del dólar”, afirma el economista.

Sin embargo, indica que un factor interno que podría haber influido en la baja del dólar es que empieza a haber un importante volumen de exportaciones de productos peruanos, lo que genera que exista un mayor número de dólares en Perú.

González Izquierdo indica que la caída del dólar beneficia a aquellos que ganan en soles, pero que tienen deudas en dólares, ya que el monto que estarían pagando sería menor, además, sostuvo que los importadores pueden ganar mercado puesto que sus productos cuestan menos.