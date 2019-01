Trump afirma que es posible un acuerdo comercial con China tras negociaciones

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es posible un nuevo pacto comercial con China, de la mano de los negociaciones que se están desarrollando entre ambas potencias.



"En verdad hemos tenido un número muy extraordinario de reuniones y un acuerdo muy bien podría suceder con China. Está yendo bien. Diría que tan bien como es posible que vaya", dijo el mandatario en declaraciones a los periodistas antes de partir a Delaware, para reunirse con las familias de los cuatro soldados estadounidenses fallecidos en un atentado yihadista en Siria.

No obstante, advirtió que "si logramos un acuerdo ciertamente no tendremos sanciones y si no logramos un acuerdo las tendremos".



Trump remarcó que "las cosas están yendo muy bien con China y con el comercio", y tachó de "informaciones falsas" las noticias que apuntaban esta semana que Estados Unidos estudiaba levantar los aranceles impuestos al gigante asiático.



Hace dos días, el diario The Wall Street Journal publicó que Washington estaba sopesando levantar los aranceles a productos chinos para avanzar en las conversaciones bilaterales.