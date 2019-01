Trabajadores anuncian nuevas movilizaciones para mediados de marzo

Los trabajadores afirmaron que continuarán defendiendo en las calles sus derechos laborales ante el incumplimientos del gobierno a los acuerdos acuerdos que se habían alcanzado.

En este sentido, el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Elías Grijalva, anunció que su organización evalúa para mediados de marzo próximo un paro nacional de toda la clase laboral.

"Es por varias actitudes del Poder Ejecutivo contra la clase trabajadora del país es que estamos evaluando realizar un paro nacional para mediados de marzo próximo, en donde se demandará la solución inmediata a la plataforma de pedidos alcanzados al Primer Ministro, César Villanueva, hace unos días”, informó.

En ese contexto, Grijalva ratificó lo “perjudicial que es para el trabajador la implementación, sin consultar con nadie, de la llamada política de competitividad y productividad, que lo único que traerá son despidos masivos. Igualmente, está pendiente de resolución el tema de la negociación colectiva que quieren eliminar, para que el trabajador despedido no puede recurrir ni al Poder Judicial ni al Tribunal Constitucional para hacer valer sus derechos”, sostuvo.

Asimismo, denunció que el Ministerio del Interior no otorgó a la CTP el permiso respectivo para marchar pacíficamente desde su local central en el jirón Ayacucho 173 hasta la Plaza San Martín, en el día que se conmemoraban los 100 años de la jornada laboral de 8 horas, el último martes 15 de enero.

“Esta arbitrariedad flagrante por parte del gobierno central, atenta contra los derechos fundamentales de la persona, un derecho consagrado en la Constitución. Es incomprensible que a todas las otras sindicales, el Mininter le haya otorgado las garantías solicitadas sin ningún problema, pero a nosotros se nos negó, y encima nos pusieron policías para no dejarnos desplazar hacia la Plaza San Martín ¿a qué teme el gobierno? ¿será quizás que no le gusta que hayamos advertido que la llamada Ley de Competitividad y Productividad, sólo traerá despidos masivos y que los trabajadores no podrán recurrir ni al Poder Judicial ni al Tribunal Constitucional?”, se preguntó.