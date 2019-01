Netflix descarta que aumento de precios afecte a Perú

A través de un comunicado, Netflix Perú descartó que el alza de precios en sus servicios económica y premium afecte a los suscriptores peruanos.

"Netflix ha aumentado precios en los Estados Unidos y en varios mercados de América Latina y el Caribe donde la facturación se realiza en dólares estadounidenses, lo cual no afecta a Perú", indicó.

Asimismo, explicó que el incremento "cambian para poder agregar más series y películas exclusivas, desarrollar nuevas funcionalidades en la plataforma y encontrar nuevas formas de mejorar la experiencia en general. Los aumentos de precio son específicos para cada mercado y este aumento no influye ni indica un cambio en otra región", expresaron.

Cabe recordar que la compañía de streaming informó que la tarifa de su servicio en Estados Unidos subirá hasta en 18%. El incremento también afectará a otros 40 países de Latinoamérica donde Netflix cobre en dólares.

La compañía confía en que puede subir sus precios gradualmente motivado por una serie de éxitos durante los últimos cinco años que incluyen las series "House of Cards," “Orange Is The New Black", “Stranger Things”, “The Crown" y, más recientemente, la película “Bird Box”.

Así subirán los precios

Según el comunicado de la empresa, así serán los nuevos precios de Netflix según países:

1.Uruguay



1S: USD 8.99 (no varía)

2S: USD 10.99 > 12.99 (^18%)

4S: USD 13.99 > 15.99 (^14%)





2. Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Costa Rica, Curacao, Falkland Islands, French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Montserrat, Panama, Sint Maarten, St Kitts and Nevis, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos



1S: USD 7.99 > 8.99 (^12.5%)

2S: USD 10.99 > 12.99 (^18%)

4S: USD 13.99 > 15.99 (^14%)





3. Belize, Bolivia, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, St Lucia, St Vincent, Suriname, Venezuela



1S: USD 7.99 (no change)

2S: USD 9.99 > 10.99 (^10%)

4S: USD 11.99 > 13.99 (^16.6%)