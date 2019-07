Minera Newmont compra Goldcorp y nace un gigante mundial del oro

AFP. La minera estadounidense Newmont Mining Corporation, considerada la mayor productora de oro de Sudamérica, anunció el lunes la compra de su rival canadiense Goldcorp Inc por US$ 10.000 millones, dando origen a un gigante mundial aurífero. Con esta fusión, la nueva compañía llamada Newmont Goldcorp será líder mundial en producción de metales preciosos, desplazando a la canadiense Barrick Gold, que anunció en septiembre la compra por US$ 5.400 millones de su competidora británica Randgold.

Para 2017, Newmont y Goldcorp produjeron un total de 7,9 millones de onzas de oro, frente a los 6,6 millones de onzas de Barrick y Randgold.

La nueva compañía tendrá su sede central en Denver, con la oficina regional para Sudamérica en Miami, y cotizará en las Bolsas de Valores de Nueva York y Toronto.

“Esta alianza creará la empresa aurífera número uno del mundo, con los mejores activos, los mejores prospectos y las mejores oportunidades para la creación de valor”, dijo Gary Goldberg, jefe de Newmont. El grupo estará particularmente presente en el continente americano (75% de su actividad), así como en Australia (15%) y Ghana (10%).

En Sudamérica, las operaciones de Newmont se centran en el complejo minero de Yanacocha en Perú. También está en Suriname. Goldcorp, en tanto, opera minas en México y Argentina y tiene proyectos de desarrollo en Chile. ❧