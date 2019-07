Monedas de la “fuente de los deseos ” enfrentan a Roma y la iglesia católica

Una millonaria suma de dinero esconde una famosa fuente que se ubica en Roma.

Y es que, desde desde 1954, cuando se estrenó la película Three Coins in the Fountain, protagonizada Frank Sinatra, quedó la costumbre entre los turistas de arrojar monedas a la que ha sido de nominada como “la fuente de los deseos” por la traducción que se hizo del nombre de la película en varios idiomas.

Desde entonces, la Fontana di Trevi, acumula 1,7 millones de dólares al año y ese dinero generó un enfrentamiento entre la alcaldía de Roma y la iglesia católica, reseña la BBC.

Cáritias una organización benéfica de la iglesia viene recibiendo el dinero desde hace unos años para ayudar a personas en situación de calle, pero ahora, la alcaldesa de la ciudad, Virginia Raggi quiere que esas monedas se utilicen para mejorar la infraestructura de la ciudad, que en algunas partes está incluso en muy mal estado.

Los concejales del ayuntamiento ya han aprobado el cambio y está previsto que entre en vigor a partir de abril.

Sin embargo, muchos italianos han acudido a las redes sociales para pedir a la ciudad que reconsidere su posición.

Mientras continúa el enfrentamiento, los turistas no dejan de lanzar de monedas.

¿Y tú, en manos de quien dejarías esa fortuna?