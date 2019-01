Los Bezos, una historia de amor, negocios y una fortuna de US$ 137 mil mllns

La familia Bezos cuenta con un patrimonio de US$ 137 mil millones que se verá fraccionada una vez que se complete el proceso de divorcio entre Jeff y MacKenzie.

Esa enorme fortuna no se construyó de la noche a la mañana. Todo comenzó en 1994, durante un viaje de Nueva York a Seattle, cuando la pareja Bezos dejó de trabajar en Wall Street. En ese entonces comenzaron un proyecto, uno que cambiaría sus vidas y que hoy todos conocen como Amazon, el gigante del comercio electrónico. La compañía que sobrepasó a Apple, Microsoft o Google.

Ese periplo de miles de kilómetros es solo una muestra de lo cerca que MacKenzie Bezos estuvo en la formación de Amazon. “Estuve ahí cuando se redactó el plan de negocios. Trabajé con Jeff Bezos y muchos otros en el garaje, en el primer almacén en un sótano, en las oficinas que olían a barbacoa, en los centros de distribución en la locura navideña, en las salas de reunión llenas de mesas de trabajo en los primeros años de la historia de Amazon”, escribió MacKenzie cuando se publicó el libro sobre la empresa del periodista Brad Stone, reseña el diario ABC.

Ahora, el matrimonio Bezos –padres de cuatro hijos– se rompió y MacKenzie vuelve a convertirse en una figura decisiva. La ruptura abre un proceso de divorcio multimillonario en el que se pone en juego una enorme fortuna.

Este año, la revista Forbes coronó a Jeff en lo alto de la lista de los más ricos del mundo, por encima de Bill Gates y Warren Buffett. Con toda probabilidad, su divorcio será el más caro de la historia. Nadie recuerda una ruptura tan costosa desde la de Enrique VIII y Catalina de Aragón, bromean algunos en EEUU.

Factor inestable

Sin embargo, Jeff Bezos es mucho más que el fundador de Amazon. Él ha estado detrás de muchas de las decisiones con las que la empresa ha transformado sectores enteros de la economía: desde el comienzo con la venta de libros, al comercio electrónico, dispositivos de lectura, supermercados, drones, servicios de internet, viajes al espacio y una lista interminable de negocios. Controla el 16% de las acciones de la empresa, lo que le convierte en su principal accionista individual, aunque su liderazgo en Amazon tiene que ver más con su trabajo que con la participación que controla. Ahora, el divorcio puede cambiarlo todo y convertirse en un factor desestabilizador de este imperio tecnológico.

El hermetismo domina la información sobre la relación económica de la pareja y sobre su repercusión en su acuerdo de separación. Si el divorcio se formaliza en el estado de Washington, en la esquina noroeste del país, donde Amazon ha tenido su sede y donde la pareja ha convivido buena parte de los 25 años de su matrimonio, la ley impone que la fortuna cosechada por los cónyuges durante el matrimonio se reparta a medias.

En cuanto a Amazon, MacKenzie podría obtener el 8% de la empresa, una participación minoritaria, pero que podría ser decisiva en el futuro de la empresa.

Esto podría no ser así si la pareja hubiera firmado un acuerdo prematrimonial sobre reparto de bienes o algún otro documento posterior a la boda. De momento no se tiene conocimiento sobre ello y no ha aflorado ningún detalle que indique que el reparto será diferente de la división al 50%.

Si es el caso, MacKenzie saldría del divorcio como la mujer más rica del mundo, mientras que Jeff perdería varias posiciones en el ranking de los multimillonarios. Aún se desconoce cómo se repartirá la fortuna de los Bezos con el divorcio.❧

Sus propiedades van hasta The Washington Post

Tienen propiedades valoradas en decenas de millones de dólares en Seattle, Los Ángeles, Washington DC y Texas, además de un avión privado de 65 millones de dólares. Jeff también ha invertido en diversos negocios, desde la compra del periódico The Washington Post al desarrollo de la empresa espacial Blue Origin.

Una opción que ofrecen los expertos es que la pareja decidiera mantener sus acciones del gigante tecnológico en una entidad conjunta, pero aún se desconocen los planes de pareja Bezos.

MacKenzie Bezos

Cónyuge

