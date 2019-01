¿La fortuna que acumula Jeff y MacKenzie Bezos es más grande que la economía peruana?

El divorcio del magnate y fundador de Amazon Jeff Bezos y su esposa MacKenzie ha revelado una gran disputa por la fortuna que ambos amasan tras 25 años de matrimonio. Los Bezos deberán llegar a un acuerdo para dividirse una fortuna que asciende a 130 mil millones de dólares, una cifra astronómica que supera a muchas economías de países del mundo.

Sin embargo, ¿La fortuna de los Bezos es más grande que la economía peruana? Según la medición del Banco Mundial al 2016, la economía (el producto bruto interno) de Perú asciende a 192 mil millones de dólares. Por lo tanto, si bien la fortuna de Bezos es menor que la economía peruana por cerca de 60 mil millones de dólares, esta comparación puede dar idea de la cantidad de dinero que se disputarán la pareja fundadora de Amazon.

Sin embargo ¿Qué países tienen economías más pequeñas que la fortuna de Jeff Bezos? Teniendo en cuenta la medición del PBI en el mundo por parte del Banco Mundial, existen muchas economías en el mundo menores de 130 mil millones de dólares, que es la fortuna de la pareja Bezos.

Por ejemplo, las economías de países como Puerto Rico (US$ 105 mil millones), Ecuador (US$ 98 mil millones), Cuba (US$ 87 mil millones), Guatemala (US$ 68 mil millones), Uruguay (US$ 52 mil millones) y Croacia (US$ 50 mil millones) son mucho más pequeñas que la fortuna que amasa Jeff Bezos y su ex cónyuge MacKenzie, quienes están próximos a separarse.